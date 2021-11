Le Nitto ATP Finals si disputeranno per la prima volta in Italia in questo 2021, al Pala Alpitour di Torino, e saranno visibili in tv in chiaro.

Scopriamo di cosa si tratta, quando si svolgerà il torneo, chi sono i partecipanti e dove vedere i match in tv.

Si tratta del torneo professionistico di tennis più importante dell’anno, dopo le prove del Grande Slam.

A partecipare sono gli otto migliori tennisti delle classifiche ATP (Association of Tennis Professionals) del singolare e del doppio.

Dunque, il prestigioso torneo internazionale darà visibilità al meglio del tennis e, quest’anno per la prima volta in Italia, porta i top player mondiali al Pala Alpitour di Torino, in un’accesa sfida per determinare chi si aggiudicherà la vittoria.

Le Nitto ATP Finals 2021 sono in programma da domenica 14 a domenica 21 novembre e saranno visibili in tv in chiaro.

Non perderti nessuno dei match in programma: seguili su Rai 2 (disponibile in HD su tivùsat al canale 102) e Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre e canale 21 di tivùsat, qui disponibile in HD al canale 121).

Gli otto posti disponibili per le Nitto ATP Finals di Torino sono stati decisi.

Di seguito l’elenco degli 8 finalisti che parteciperanno al torneo, in ordine di classifica:

Novak Djokovic, dalla Serbia Daniil Medvedev, dalla Russia Stefanos Tsitsipas, dalla Grecia Alexander Zverev, dalla Germania Andey Rublev, dalla Russia Matteo Berrettini, dall’Italia Casper Ruud, dalla Norvegia Robert Hurkacz, dalla Polonia Jannik Sinner, dall’Italia

Questo è l’anno dell’Italia e il tennis azzurro festeggia con la presenza di Matteo Berrettini e di Jannik Sinner, seppur come riserva. Prima testa di serie è il numero 1 del mondo Novak Djokovic, che non alza la coppa del Masters di fine anno da ormai sei anni.

Continuate a seguire gli aggiornamenti di Tivù La Guida per scoprire tutte le novità in arrivo in tv.