In Cina più di cento aziende per lo sviluppo del metaverso

La Cina punta sul metaverso e lo fa tramite un’organizzazione ad hoc, che raccoglie tutte le imprese interessate allo sviluppo delle applicazioni compatibili con questa nuova tecnologia.

Succede sempre così, quando emerge una nuova tecnologia, la Cina è sempre in prima linea e cerca di catalizzare gli sforzi intorno alla ricerca e allo sviluppo come già accaduto in passato, ad esempio, con la blockchain.

Il varo di questo comitato per il metaverso è volto anche ad un primo abbozzo di regolazione della tecnologia, di pari passo con il suo sviluppo.

Cos’è esattamente il metaverso?

C’è da dire che ad oggi non esiste ancora una definizione precisa di cosa sia il metaverso, ma con esso ci si riferisce spesso e volentieri a tecnologie come la realtà virtuale e l’idea che le persone giochino e vivano in mondi e realtà virtuali.

La scorsa settimana il comitato sul metaverso della China Mobile Communications Association, sostenuta dallo Stato, ha aggiunto altre 17 aziende portando ad un totale di 112 il numero di imprese o di individui che fanno parte di questo ente.

L’ultimo lotto include società quotate in borsa come Inly Media, che opera a Shanghai, e Beijing Topnew Info & Tech, che opera a Shenzhen.

L’appoggio delle aziende

La China Mobile Communication Association è registrata presso il ministero degli Affari esteri del paese ed è supportata da importanti società tecnologiche come Huawei e l’operatore di telecomunicazioni China Mobile. Il suo comitato per il metaverso è stato istituito in ottobre e ha il compito di sviluppare standard e tecnologia attorno al metaverso.

Spesso, la Cina istituisce tali comitati attorno alle tecnologie che vuole sviluppare rapidamente e assumere un ruolo guida, come la blockchain.

Regolazione in cantiere

L’istituzione del comitato del metaverso potrebbe anche suggerire che la Cina stia cercando di regolamentare la tecnologia mentre si sviluppa.

“Le tradizionali attività Internet cinesi si sono sviluppate prima e poi sono state regolamentate. Industrie come il metaverso saranno regolamentate man mano che vengono costruite”, ha detto a Reuters a gennaio Du Zhengping, capo del comitato dell’industria del metaverso della China Mobile Communications Association.

Come i giganti della tecnologia statunitense, le aziende cinesi, da Tencent ad Alibaba, stanno tutte esplorando lo sviluppo di applicazioni metaverse. Ma gli analisti hanno affermato che è probabile che lo sviluppo cinese del metaverso sia altamente regolamentato ed è improbabile che includa criptovalute, contro le quali le autorità hanno preso una posizione dura.

Leggi anche: Ma anche le telco saliranno sul carro del metaverso?