Nonostante sia nelle sue fasi iniziali, il metaverso è in costante sviluppo. La tecnologia, che combina le tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI), Realtà Aumentata (AR), Realtà Virtuale (VR) e Web 3.0, ha un enorme potenziale nel settore sanitario. L’Internet dei dispositivi medici, l’informatica quantistica e la robotica sono tutti pronti a trasformare completamente l’ecosistema sanitario. È probabile che il metaverso cambi il paradigma del sistema sanitario, migliorando la precisione chirurgica, l’uso terapeutico e altro ancora.

Aziende sanitarie nel mondo virtuale

Le principali aziende sanitarie e le catene ospedaliere si uniscono sempre più al mondo virtuale del metaverso per migliorare l’assistenza ai pazienti. MRFR prevede che l’assistenza sanitaria globale nel mercato metaverso raggiungerà i 5.373 milioni di dollari entro il 2030, espandendosi a un enorme CAGR del 48,3% dal 2024 al 2030, considerato che anche molti pazienti si sono uniti o stanno pensando di unirsi a questo spazio virtuale.

La tecnologia dell’informazione sanitaria ha dimostrato di migliorare la qualità e la sicurezza dell’assistenza sanitaria. Le applicazioni del metaverso nel settore sanitario possono migliorare significativamente i risultati dei pazienti aprendo canali completamente nuovi per fornire trattamenti convenienti. Il metaverso può essere un ottimo strumento per gli operatori sanitari, consentendo il monitoraggio remoto e la telemedicina per pazienti geograficamente limitati.

In che modo il metaverso sta reinventando l’assistenza sanitaria

Il metaverso promuove la salute 4.0 combinando AI, AR e VR, migliorando i risultati sulla sicurezza dei pazienti e consentendo ai pazienti di interagire e acquisire una chiara comprensione delle loro condizioni di salute. È essenzialmente la prossima versione di Internet che utilizza AI, AR, VR e una connettività sempre crescente come le reti 5G per creare ambienti online più coinvolgenti, interattivi ed esperienziali.

Poiché il metaverso sarà la modalità di interazione online in futuro, è considerato una delle tecnologie chiave che estenderebbe l’area utilizzabile a una base di brevetti più ampia a livello globale, aggiungendo nuovi servizi e modelli di erogazione e pagamento dei servizi. Di conseguenza, si prevede che questa tecnologia guadagnerà una trazione significativa nel settore sanitario nei prossimi anni.

In che modo il metaverso avrà un impatto sul futuro della sanità e della medicina

Il sistema sanitario sembra essere instabile e volatile, a causa delle crescenti pressioni di problemi prevalenti come malattie croniche, invecchiamento della popolazione, personale sanitario insufficiente e risorse limitate e aumento dei costi. Ora è chiaro che il metaverso ha il potenziale per essere il fattore più trasformativo nel settore sanitario. La tecnologia sarà utilizzata in cinque aree: assistenza clinica e benessere, lavoro collaborativo, educazione sanitaria e monetizzazione.

La pandemia ha accelerato la digitalizzazione e l’automazione nel sistema sanitario e i servizi digitali come la telemedicina sono diventati all’ordine del giorno. Con il distanziamento sociale e i mandati contactless, l’assistenza a distanza è diventata importante e la telepresenza, il gemellaggio digitale e la blockchain sono diventati fondamentali per influenzare l’assistenza sanitaria. Queste tre tecnologie forniranno nuovi metodi per migliorare significativamente i trattamenti che possono portare a risultati favorevoli per i pazienti e ridurre i costi.

Nuovi metodi di cura

La salute digitale sta rivoluzionando i metodi di cura e sta diventando un fattore abilitante fondamentale nei settori farmaceutico e biotecnologico. Si prevede che la VR/AR svolgerà un ruolo causale nello sviluppo di moduli di formazione per l’istruzione medica e nel miglioramento delle capacità di comunicazione per medici e studenti di medicina.

Queste tecnologie miglioreranno significativamente l’assistenza sanitaria globale, compreso l’attuale modello di prevenzione e trattamento delle malattie, inaugurando questo settore. Tuttavia, c’è ancora molta strada da fare prima che il campo medico subisca la trasformazione del metaverso.

Tra le società note nel mercato del metaverso sanitario ci sono Novarad Corporation (Stati Uniti), Brainlab AG (Germania), GE Healthcare (Stati Uniti), Meta Platforms Inc. (Stati Uniti), Siemens Healthineers (Germania), Nvidia Corporation (Stati Uniti), e Microsoft Corporation (Stati Uniti).