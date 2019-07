In attesa del “Moon Day” sulle reti Rai, ecco i 10 migliori film sulla Luna

In occasione del 50esimo anniversario dello sbarco della Luna a luglio, la tv celebrerà la più grande impresa compiuta dall’umanità con una serie di iniziative – come il “Moon Day” sulle reti Rai – pensate per rivivere i momenti emozionanti della missione Apollo 11.

Documentari, speciali e film sulla Luna saranno una ricorrente nell’estate televisiva 2019. In occasione del 50esimo anniversario dello sbarco della Luna a luglio, la tv celebrerà la più grande impresa compiuta dall’umanità con una serie di iniziative – come il “Moon Day” sulle reti Rai – pensate per rivivere i momenti emozionanti della missione Apollo 11. Ecco alcuni dei film più belli sulla Luna che potremo vedere in tv.

I film ambientati sulla Luna da non perdere

La Luna è uno spettacolo suggestivo che affascina da sempre l’umanità. Ha ispirato i più illustri poeti, scienziati, artisti e pensatori ed è stata anche al centro di moltissimi film che hanno fatto la storia del cinema. Ecco quelli da non perdere:

Viaggio sulla Luna – Il film muto francese del 1902 diretto da Georges Méliès è il capostipite dei film sulla Luna e del cinema di fantascienza. Ispirato dai romanzi di Jules Verne, il film segue un gruppo di astronomi che viaggiano sulla Luna in una capsula e, dopo aver esplorato la superficie della Luna, tornano sulla Terra con un abitante in cattività.

– Il film muto francese del 1902 diretto da Georges Méliès è il capostipite dei film sulla Luna e del cinema di fantascienza. Ispirato dai romanzi di Jules Verne, il film segue un gruppo di astronomi che viaggiano sulla Luna in una capsula e, dopo aver esplorato la superficie della Luna, tornano sulla Terra con un abitante in cattività. 2001 Odissea nello Spazio – Il capolavoro di Stanley Kubrick basato sul romanzo omonimo di Arthur C. Clarke è uno dei film più ambiziosi e importanti della storia del cinema. La trama si svolge attorno al ritrovamento di un misterioso monolite sepolto sotto la superfice lunare.

– Il capolavoro di Stanley Kubrick basato sul romanzo omonimo di Arthur C. Clarke è uno dei film più ambiziosi e importanti della storia del cinema. La trama si svolge attorno al ritrovamento di un misterioso monolite sepolto sotto la superfice lunare. Cattivissimo Me – Un film d’animazione per i più piccoli, grande successo al botteghino, che racconta di come Gru, un aspirante supercattivo, decide di rubare la Luna per compiere un’impresa memorabile dopo che la sua fama di ladro è in ribasso.

– Un film d’animazione per i più piccoli, grande successo al botteghino, che racconta di come Gru, un aspirante supercattivo, decide di rubare la Luna per compiere un’impresa memorabile dopo che la sua fama di ladro è in ribasso. Transformers 3 – Potrebbe non essere il più grande film sulla Luna mai realizzato, ma oltre a vantare un’apparizione cameo nientemeno che dello stesso Buzz Aldrin, è un action movie divertente e dagli effetti speciali davvero spettacolari e all’avanguardia.

– Potrebbe non essere il più grande film sulla Luna mai realizzato, ma oltre a vantare un’apparizione cameo nientemeno che dello stesso Buzz Aldrin, è un action movie divertente e dagli effetti speciali davvero spettacolari e all’avanguardia. Moon – Il film di fantascienza diretto da Duncan Jones nel 2009 è stato accolto molto bene dalla critica e ha vinto diversi premi oltre ad essere stato nominato per il BAFTA Award come miglior film britannico.

I film che raccontano lo sbarco sulla Luna

First man – Il primo uomo – Il film diretto da Damien Chazelle (regista di “La La Land”) racconta la storia della missione Apollo 11 della NASA ed in particolare quella personale di Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna il 20 luglio del 1969. The Dish – Tratto da una storia vera, il film diretto da Rob Sitch racconta le vicissitudini del radiotelescopio di Parkes, in Australia, che riuscì a trasmettere in televisione le storiche immagini del primo sbarco sulla luna. Apollo 13 – Il film diretto da Ron Howard è uno dei più grandi successi del cinema, che vede la partecipazione di Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise e Ed Harris. Al centro della trama la drammatica missione lunare Apollo 13 del 1970 che vide i piloti della NASA costretti ad abortire l’atterraggio sulla Luna e a lottare per il rientro sulla Terra. In the Shadow of the Moon – Questo film documentario sulla prima missione di allunaggio è sicuramente uno dei migliori film sulla Luna. La trama racconta, in uno stile documentaristico, le tappe che hanno portato Neil Armstrong a camminare sulla Luna e come questa conquista ha influenzato il mondo. Ha vinto il World Cinema Audience Award e il Sir Arthur Clarke Award come miglior film. Operazione Avalanche – Il film di Matt Johnson è ispirato alla teoria del complotto sull’allunaggio, che sostiene come il primo sbarco umano sulla Luna sarebbe stata un inganno orchestrato dalla NASA.

Per celebrare anche voi l’anniversario dell’allunaggio, date uno sguardo al palinsesto televisivo per scoprire i più bei film ambientati sulla Luna in programmazione quest’estate. E per scoprire tutte le novità in arrivo in tv, seguite gli aggiornamenti di Tivù La Guida.