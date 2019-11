IMW, il 22 novembre a Brescia la 20° edizione dell’Italian Makes Wonders

Enterprise 4.0 è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di Neosperience . Per consultare gli articoli precedenti clicca qui

“IMW” è il principale evento dedicato all’innovazione organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione Industriale Bresciana, che ogni anno presenta, attraverso le testimonianze di autorevoli imprenditori, ricercatori e professionisti, gli scenari futuri a cui poter aspirare dal punto di vista innovativo.

La XX edizione avrà come tema lo “Spazio”, declinato non solamente in termini astronomici ma anche dal punto di vista delle innovazioni per il sociale, l’ambiente, gli spazi urbani e gli spazi industriali ed economici.

L’evento, la cui partecipazione è libera e gratuita, si terrà venerdì 22 novembre, dalle ore 15.30, al Teatro Grande di Brescia.

Dopo i saluti di Marco Baresi, Coordinatore AIB della Zona Brescia, e di Emilio Del Bono, Sindaco di Brescia, prenderanno la parola Luca Borsoni, Presidente dei Giovani Imprenditori di Brescia, e Fabio Tavelli, Anchor SkySport e moderatore dell’evento, con cui ripercorreremo i 20 anni di IMW.

A seguire saliranno sul palco del Teatro Grande di Brescia:

Eugenio Coccia – Rettore del GSSI, Gran Sasso Science Institute

– Rettore del GSSI, Gran Sasso Science Institute Veronica Squinzi – CEO Mapei

– CEO Mapei Davide Padoa – CEO Design International

– CEO Design International Aldo Maria Vigevani – CEO Gardaland

– CEO Gardaland Igor Sibaldi – Filosofo

– Filosofo Vincenzo Russi – CEO e–Novia

– CEO e–Novia Angelo Baronchelli – Presidente INNEXHUB

– Presidente INNEXHUB Massimo Barra – Past President Croce Rossa Italiana – Fondatore Villa Maraini

– Past President Croce Rossa Italiana – Fondatore Villa Maraini Gabriele Bellocchi – Vice Presidente della Croce Rossa Italiana

– Vice Presidente della Croce Rossa Italiana Mark Newson – Designer

La chiusura dei lavori sarà affidata a Giuseppe Pasini – Presidente Associazione Industriale Bresciana.

Per informazioni e registrazioni clicca qui.