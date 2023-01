Secondo gli esperti del World Economic Forum, si assisterà a un'adozione industriale su larga scala prima che i singoli consumatori inizino a entrare a far parte dell'ecosistema.

Gli esperti del World Economic Forum (WEF) hanno scommesso forte sul settore del metaverso, considerato un elemento importante del Web3.

Secondo gli esperti del WEF, si assisterà a un’adozione industriale su larga scala prima che i singoli consumatori inizino a entrare a far parte dell’ecosistema dell’universo virtuale. In altre parole, secondo le stime il mondo industriale adotterà il metaverso prima del mondo consumer.

Avatar e realtà parallele

Ci si aspetta che più aziende e attori industriali adottino la tecnologia del metaverso per dare una svolta nuova anche alla loro pubblicità, al monitoraggio delle attività e ai metodi di progettazione web. Costruito su reti blockchain, il metaverso consente alle persone di esistere come avatar in realtà digitali parallele.

Due parti della tecnologia del metaverso – digital twins e Realtà estesa (XR) – sono considerate dal WEF come gli elementi più promettenti per sviluppare il settore.

Mentre i digital twins ruotano attorno alla raccolta di dati e alla digitalizzazione dell’ambiente fisico che ci circonda, la realtà estesa è un termine generico che racchiude realtà aumentata (AR), realtà mista (MR) e realtà virtuale (VR).

Digital twins, edge, cloud e 5G

“Stiamo assistendo al rapido emergere di un metaverso incentrato esclusivamente sull’industria. Finora, i gemelli digitali sono stati utilizzati principalmente per il monitoraggio e l’analisi, ma il pieno potenziale del metaverso industriale è di gran lunga maggiore. Man mano che si svilupperanno le capacità di elaborazione edge e cloud, le reti wireless 5G private e le nuove tecnologie di rilevamento, interfaccia e intelligenza artificiale aggiungendosi al mix, passeremo da uno stato di consapevolezza a uno stato di controllo”, ha scritto Nishant Batra, Chief Strategy and Technology Officer di Nokia in un post sul blog del WEF.

Secondo stime, l’opportunità di mercato per il metaverso potrebbe raggiungere circa 800 miliardi di dollari nei prossimi due anni. Si prevede che i social media, i giochi e l’industria automobilistica beneficeranno del boom dell’adozione del metaverso industriale.

“Svilupperemo molte tecnologie per il metaverso industriale che si faranno strada nel metaverso dei consumatori, dalla microottica e le interfacce tattili avanzate alla consapevolezza del rilevamento dell’IA. 5G-Advanced e 6G consentiranno una vera mobilità XR, mentre le capacità di elaborazione edge e cloud ottimizzeranno le prestazioni delle applicazioni nel metaverso non solo nell’industria, ma anche per i consumatori”, ha aggiunto Batra.