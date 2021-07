Il Tour De France 2021 in tv: come e dove seguire la Grande Boucle

Tutte le tappe del Tour De France in tv, in diretta in esclusiva sulle reti Rai. Scopriamo di più sull’edizione 2021, i protagonisti più attesi e soprattutto dove seguire tutte le tappe.

Partita la 108esima edizione della Grande Boucle. I campioni italiani e internazionali si sfidano per conquistare la maglia gialla, simbolo di eccellenza e prestigio. Anche quest’anno, gli appassionati di ciclismo potranno seguire tutte le tappe del Tour De France in tv, in diretta in esclusiva sulle reti Rai. Scopriamo di più sull’edizione 2021, i protagonisti più attesi e soprattutto dove seguire tutte le tappe.

Tappe, percorso e curiosità

Il percorso del Tour de France 2021 – come sempre suddiviso in 21 tappe – si preannuncia molto vario e altamente spettacolare. Sarà infatti una Grande Boucle particolarmente avvincente, spettacolare ed esigente, ricca di tantissime difficoltà altimetriche che metteranno a durissima prova tutti i pretendenti al titolo.

La 108esima edizione del Tour è partita da Brest il 26 giugno, per omaggiare uno dei più grandi ciclisti d’oltralpe: Bernard Hinault, ultimo vincitore francese del Tour. L’arrivo, invece, è previsto per domenica 18 luglio a Parigi, sugli Champs-Élysées come da tradizione.

Partecipanti e favoriti

Alla partenza si sono presentati 184 partecipanti, divisi in 23 squadre (una in più rispetto agli anni passati). Tra i favoriti della Grande Boucle troviamo alcuni tra i massimi rappresentanti del ciclismo: dal campione uscente sloveno Tadej Pogacar al secondo classificato Primoz Roglic, fino a Simon Yates. Dal vincitore del 2019 Egan Bernal al vincitore del 2018 Richard Carapaz, oltre che il veterano Richie Porte, terzo classificato dello scorso anno.

Il calendario delle tappe

Tutte le tappe del calendario del Tour de France 2021 sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento. Il nuovo percorso, costellato di salite e dislivelli, fa prospettare una gara serrata. Seguite tutto il Tour in diretta con una programmazione che coprirà anche il dopogara.

Dove vederlo

Come abbiamo anticipato, la Rai trasmetterà integralmente il Tour de France in tv: tutte le fasi live ed in esclusiva saranno in diretta solo su Rai 2, in HD al canale 102 su tivùsat, e su Rai Sport+ HD, al canale 121 di tivùsat. Potrete poi seguire il Tour su RaiPlay, Rai Radio 1 e Rai Radio 1 Sport. Non perdetevi tutto lo sport in tv: per rimanere aggiornati, seguite Tivù La Guida.