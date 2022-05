Il ruolo centrale del gaming per lo sviluppo del metaverso. Scarica il Report

Limitare i rischi cyber sarà una grande sfida nel mondo futuro del gaming, è per questo che sempre più specialisti di cybersecurity virano verso questo settore. E’ quanto emerge da un report di Ernst & Young, secondo cui il 97% dei dirigenti intervistati ritiene l’industria del gaming fondamentale per lo sviluppo del metaverso e il 48% sostiene che il metaverso cambierà il modello di business delle società di gaming e ne trainerà i ricavi offrendo alle aziende più occasioni per sviluppare rapporti con i loro clienti.

Gaming Industry Survey 2022. What’s possible for the gaming industry in the next dimesnion? Scarica il report EY

C’è da dire che il 95% degli intervistati crede che le aziende che non fanno parte del settore del gaming, trarranno vantaggio dal seguire il modello delle società di gaming nello sposare il metaverso. Sarà sufficiente adattare le caratteristiche del metaverso a quelle della loro industry.

Il metaverso potrà certamente produrre dei cambiamenti sostanziali nel modello di business di diverse aziende di gaming, nel modo di sviluppare i loro prodotti, del set di skill che dovranno avere i dipendenti.

L’incremento delle risorse in R&D è un trend comune nell’industria del gaming per il prossimo triennio, così come l’investimento in nuove tecnologie.

Esperienze personalizzate, immersive e la data security sono vitali

Mentre i giocatori inseriscono sempre più informazioni personali nel metaverso per personalizzare al massimo la loro experience, le società di gaming saranno responsabili di proteggere i dati degli utenti dal cybercrime.

Secondo l’EY report, i giocatori che vogliono andare in bei posti nel metaverso non resteranno a lungo se sentono che i loro dati e la loro sicurezza sono a rischio.

Le aziende che riusciranno a trasmettere trasparenza, sicurezza e affidabilità saranno quelle dove i gamers saranno disposti a tornare con più assiduità. Il che suggerisce che il capitolo cybersecurity è importante per un’esperienza customizzata e per la fedeltà al brand.

Secondo il report EY, l’aumento dei dati degli utenti nel metaverso, insieme all’acquisto e allo scambio di risorse, aumenterà anche la possibilità di incidenti di crimini informatici.

“La criminalità informatica potrebbe assomigliare a molte cose: potresti avere criminali informatici che cercano di ottenere informazioni personali come numeri di carte di credito, rubare beni virtuali, vendere token falsi non fungibili, eseguire attacchi denial-of-service distribuiti su piattaforme di gioco o persino la vendita di beni virtuali o “hack”, commercializzati per migliorare le prestazioni di un giocatore quando in realtà sono cavalli di Troia per ransomware”, sostiene l’autore del report.

Il 47% dei dirigenti ha già o sta pianificando di assumere dipendenti con competenze di sicurezza informatica avanzate, mentre il 39% ha o sta pianificando di collaborare con società di sicurezza informatica di terze parti.

Gli executive del gaming non sono sicuri su come incorporare gli NFT

Gli NFT, che nei giochi possono includere risorse digitali che i giocatori possiedono nei loro universi virtuali, hanno il potenziale per essere un elemento costitutivo dell’economia del metaverso. Secondo il rapporto EY, i dirigenti della industry del gaming ritengono che gli NFT aumentino la soddisfazione dei clienti, accrescano i margini e migliorino la visibilità di prodotti e servizi.

Nonostante questi vantaggi, il 90% degli executive sostiene che le loro aziende attualmente non dispongono di un modello di business praticabile per acquisire valore dagli NFT. Per colmare questo divario, le società di gioco di successo si concentreranno non solo sullo sviluppo della tecnologia NFT che supporti ciò che i giocatori desiderano, ma anche sul farlo in un modo che sia reciprocamente vantaggioso per giocatori e aziende, afferma il rapporto.

