Il Retail nell’era del Metaverso

L’avvento del Metaverso sta profondamente cambiando il settore del Retail classico. Nuove tecnologie come VR, AR e NFT offrono nuove modalità di fare shopping, che i clienti consumatori apprezzano. Ad esempio, sono già possibili modalità di prova virtuale di vestiti e gioielli o di shopping in negozio in 3D.

Nel 2021 Gucci è sbarcata su Roblox, aprendo un negozio virtuale e attirando con sé le nuove generazioni.

Al Gucci garden una borsa virtuale è stata acquisita per 350mila Robux, la moneta del loco, pari a più di 4mila dollari. AR, VR e NFT vengono sfruttate per creare esperienze di acquisto immersive e interattive.

Molte startup, anche in India, stanno sperimentando il metaverso come strumento di social shopping e marketing. Intelligenza artificiale e algoritmi sono stati fattori chiave per lo sviluppo di questo nuovo trend che lega metaverso e shopping.

Il ruolo dell’IA

E’ l’IA che contribuisce a creare i mondi virtuali del metaverso, simulando le fattezze del mondo fisico e creando interazioni in real time.

Lo shopping virtuale è probabilmente l’applicazione più immediata, anche se manca di un elemento fondamentale per i consumer, vale a dire l’interazione social.

AR e VR, come cambia lo shopping

AR e VR stanno invece trasformando l’esperienza dello shopping, creando ambienti ed esperienze di acquisto sempre più interattive e social. I negozi diventano virtuali e gli oggetti acquistati vengono “trasportati” e visionati a casa tramite lo spazio virtuale che duplica quello fisico.

L’NFT può essere usato per creare edizioni limitate di determinati prodotti virtuali.

Ed è sempre tramite NFT che i brand collaborano con artisti e influencer per altre edizioni limitate.

I clienti possono essere coinvolti con gli avatar 3D.

La prossima diffusione di massa del 5G sarà poi un fattore abilitante per la diffusione su larga scala del metaverso.

