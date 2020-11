Il prime time settimanale di Paramount Network, in HD su tivùsat

I film e le serie tv di tutta la settimana, in prima e seconda serata su Paramount Network, canale 27 del digitale terrestre e di tivùsat, qui disponibile in HD al canale 127.

Il prime time di Paramount Network (canale 27 del digitale terrestre e di tivùsat, qui disponibile in HD al canale 127) è sempre ricco di grandi nomi. Produzioni Hollywoodiane, commedie, film cult, notizie quotidiane, speciali settimanali, le migliori serie tv e produzioni locali nella programmazione della prima serata di tutta la settimana.

Lunedì 9 novembre, alle ore 21.10: “Basic”

Il lunedì è il giorno della Thriller Night e ad aprire la programmazione di questa settimana ci pensa “Basic”: un film di John McTiernan, con l’iconica coppia John Travolta e Samuel L. Jackson.

Tom Hardy, un ex militare dell’esercito ora agente della narcotici, si trova ad investigare sulle misteriose circostanze della scomparsa di un sergente istruttore e di alcuni suoi allievi durante una esercitazione militare nel pieno di un terribile uragano a Panama.

In seconda serata: “Detenzione illegale”, diretto da Gavin Hood, con Reese Witherspoon, Jake Gyllenhaal e Meryl Streep.

Martedì 10 novembre, alle ore 21.10: “A testa alta”

La paura del lunedì lascia il posto alla suspence e all’azione il martedì, per la serata Super action. Ad andare in onda, questa volta è “A testa alta”, la pellicola firmata da Kevin Bray, con protagonista Dwayne Johnson, basato su una storia vera.

Chris Vaughn, agente delle forze speciali degli Stati Uniti, lascia il corpo di appartenenza e fa ritorno a casa, dove spera di trovare un po’ di pace. Ma lo scenario che si ritrova davanti non è quello che si aspettava: dovrà infatti fare i conti con una città costellata di povertà e crimini che lo costringeranno a intervenire.

In seconda serata: “Killers”, diretto da Robert Luketic, con Katherine Heigl e Ashton Kutcher.

Mercoledì 11 novembre, alle ore 21.10: “L’uomo della pioggia”

Mercoledì si fa un salto nel passato con la messa in onda di un grande film del 1997: “L’uomo della pioggia”, di Francis Ford Coppola, con Matt Damon e Danny DeVito.

Rudy Baylor è un giovane avvocato che sogna di diventare un “uomo della pioggia”, vale a dire una persona capace di far guadagnare tanti soldi allo studio legale per cui lavora. Il giovane legale però entra in contatto con ambigui personaggi e si ritrova ad affrontare in tribunale un colosso del mondo assicurativo.

Giovedì 12 novembre, ore 21.10: “Storia di noi”

Serata romantica il giovedì, con il ciclo Love Story Night. È il turno ora della commedia romantica “Storia di noi”, diretta da Rob Reiner e interpretata da Bruce Willis e Michelle Pfeiffer.

Dopo 15 anni, il matrimonio di Ben e Katie Jordan sembra ormai agli sgoccioli. Tra il lavoro, i figli che crescono e la solita routine, la coppia sembra ormai lontana dall’amore. Finalmente si ritrovano soli a fare i conti con il proprio rapporto coniugale interrogandosi e ripercorrendo la loro storia d’amore.

In seconda serata: “Spanglish” di James L. Brooks, con Adam Sandler e Téa Leoni.

Venerdì 13 novembre, alle ore 21.10: “Law & Order: Unità Vittime Speciali”

Per gli amanti delle serie tv, il venerdì va in onda l’acclamata serie americana ispirata alle storie della squadra speciale di New York chiamata a risolvere reati a sfondo sessuale.

In prima linea, i detective Olivia Benson ed Elliot Stabler (rispettivamente Mariska Hargitay e Christopher Meloni) che insieme formano una coppia vincente: lei estremamente empatica con le vittime, in quanto nata da uno stupro, lui onesto poliziotto e devoto padre di famiglia.

Sabato 14 novembre, alle ore 21.10: “Il dono dell’imprevedibile”

Sabato è il turno del dramma “Il dono dell’imprevedibile”, diretto da Neill Fearnley. Nel diario della madre defunta, Darcy (Rachel Boston), giovane e pragmatica dottoranda, trova una lista di oggetti che la donna avrebbe voluto donare ad amici e parenti.

Nell’esaudire il desiderio di sua madre, Darcy inizia ad imbattersi in inspiegabili coincidenze, che le faranno scoprire commoventi retroscena.

Domenica 15 novembre, alle ore 21.10: “Il lato positivo”

La programmazione del prime time di questa settimana di fine autunno si conclude con il ciclo Top of the week, che questa settimana ospita “Il lato positivo”, pellicola di David O. Russell, con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver e Julia Stiles.

Un’irresistibile romantic comedy che ha ricevuto ben 8 nomination e vinto una statuetta ai Premi Oscar. Pat, che soffre di un disturbo bipolare, è appena uscito da istituto psichiatrico, dopo un lungo ricovero. Affidato alle cure della famiglia, conoscerà Tiffany, una misteriosa e problematica ragazza.