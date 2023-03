Il Sistema delle Comunità Tematiche, risorsa strutturale per la Trasformazione Digitale degli Enti dell’Emilia-Romagna, è nato nel contesto della CNER (Community Network Emilia-Romagna), evolvendo in diversi cicli, di cui l’ultimo – avviato nel marzo 2017 – ha sviluppato 11 Comunità.

Con il workshop di co-design del 25 gennaio scorso, il Sistema COMTem è entrato nel pieno della rimodellazione. In fase di apertura del workshop, l’Assessora regionale Paola Salomoni ha accolto le 50 persone in sala ricordando le tappe del percorso avviato: il kickoff del 15 dicembre, la survey che ha visto il ricco contributo di 73 tra RTD, Dirigenti e Responsabili, Amministratori attivi nella trasformazione digitale degli Enti, e i 7 focus group svolti tra dicembre e gennaio che hanno coinvolto nel complesso circa 50 persone. Ha ribadito come il percorso di rimodellazione avviato dall’Agenda Digitale ER e da Lepida abbia l’obiettivo di rafforzare e rendere sempre più funzionale e inclusivo il mondo delle Comunità Tematiche.

Il Capo di Gabinetto di Presidenza Andrea Orlando ha richiamato le riflessioni emerse in occasione della plenaria del 30 settembre ad After Festival e il valore della scelta di riprogettare il Sistema COMTem a partire da un percorso di ascolto e di raccolta di proposte e stimoli da parte di chi ha vissuto le COMTem negli anni e continua a portare il suo contributo al nuovo modello, la cui costruzione avviene grazie alla partecipazione attiva delle persone e degli Enti, nella dimensione di “bene comune”, per continuare a crescere insieme.

Cesare Osti, Direttore Integrazioni Digitali di Lepida, ha ricordato i numeri di quanto svolto nell’ultimo ciclo delle COMTem: 1.367 iscrizioni (906 persone) con rappresentatività territoriale del 87,7%, 5.186 partecipanti in 137 incontri plenari e momenti info-formativi, evidenziando l’importanza del dato, non solo come tracciatura del passato ma come chiave per il futuro