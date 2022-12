Il Metaverso e il futuro del Gaming

Il Metaverso racchiude in sé una serie di nuove tecnologie fra cui la blockchain, IoT, le gaming VPN e la visualizzazione 3D che creano una esperienza visiva totalmente immersiva.

Recentemente Nike ha recentemente annunciato la sua piattaforma Swoosh, facendo così un passettino in più nel mondo del metaverso per creare una forte community virtuale.

Ogni giorno che passa si registrano novità che riguardano il metaverso e l’adozione da parte di grossi marchi, fra questi ad esempio anche Adidas, che ha già fatto il suo primo step nel mondo virtuale. Ma ci sono anche grandi star del gaming, come ad esempio Manel Sort di Candy Crush e altri che stanno facendo il loro ingresso nel mondo del Web3.

Il Metaverso integra nuove tecnologie come blockchain, IoT, VPN di gioco e visualizzazione 3D generando un’esperienza visiva coinvolgente.

E’ questo uno dei motivi che ha spinto al via di G4AL (Game 4 a Living), come la prossima generazione dei giochi basati sulla blockchain, decentralizzazione, maggiore coinvolgimento e un’esperienza immersiva

Ma perché il metaverso sta ricevendo così tanta influenza? Può coesistere con gli attuali formati di gioco? Per scoprire le risposte, parliamo del metaverso e di come guida i giochi di nuova generazione.

Cos’è il metaverso?

Una comunità online condivisa che riunisce le persone a livello globale per interagire, impegnarsi e partecipare. Le aziende di oggi stanno sviluppando i loro progetti per utilizzare tecnologie all’avanguardia come la ricostruzione 3D, l’intelligenza artificiale, la blockchain e altro ancora per rendere il metaverso più potente.

La persistenza (o permanenza) è ciò che più convince i gamers per quanto riguarda il metaverso. Ciò significa che rimane disponibile anche dopo che un giocatore ha finito di utilizzare la piattaforma di gioco per una sessione. Inoltre piace ai giocatori offrendo un ambiente virtuale per l’imitazione digitale del nostro mondo reale. Quando si gioca su una piattaforma del metaverso, i giocatori possono incontrare cose che sono abbastanza simili alla realtà. Possono comunicare con altri giocatori, scambiare beni virtuali e toccare oggetti virtuali utilizzando guanti e giacche tattili.

Gli oggetti di gioco nel metaverso hanno un valore monetario. Il che vuol dire che i giocatori possono fare soldi rivendendo i propri beni digitali utilizzando gli NFT nel metaverso.

L’evoluzione del gaming online

Il gaming prima del metaverso: i giocatori erano grandi fan dei giochi multiplayer prima dello sviluppo di giochi basati sulla blockchain. La blockchain, tuttavia, sta sostanzialmente cambiando il modo in cui vengono giocati i giochi online. Con funzionalità come la capacità di tokenizzare oggetti di gioco e venderli per criptovaluta, i suoi potenziali casi in NFT e criptovalute stupiscono i giocatori. I giocatori possono vendere i propri beni o accumularli fino a quando non ricevono premi dalla piattaforma, a seconda delle regole uniche dei giochi. C’è chi preferisce i giochi con soldi veri e gli spazi di criptovaluta sono quelli che hanno portato il successo dei giochi NFT in tutto il mondo. Questi giochi hanno guadagnato popolarità oltre alla resa grazie all’eccellente rappresentazione visiva di oggetti reali e alla straordinaria estetica.

Ora: giochi nel metaverso: i giochi del metaverso sono il risultato dei recenti progressi dell’industria del gaming. Per sperimentare i giochi di nuova generazione, i giocatori accedono ai giochi basati su Web3, con le aziende che ora danno la priorità ai progetti decentralizzati poiché il futuro sembra adottare un approccio di questo tipo. Le proprietà in-game e le economie di gioco rimangono uno dei fattori più importanti durante lo sviluppo di giochi basati su metaverso e Web3, come nel nuovo titolo Elemental Raiders.

La combinazione di elementi come il Battle Pass di Fortnite e Battle Royale creano un modello economico sostenibile, controllato e a lungo termine all’interno dei giochi play-to-earn, il tutto concentrandosi sull’effettiva esperienza di gioco. Studi come G4AL stanno facendo proprio questo, consentendo un ponte tra il gioco gratuito e il gioco per guadagnare attraverso le loro funzionalità di pass di gioco, consentendo agli utenti di guadagnare quando lo desiderano. Per giocare insieme, i giocatori possono collaborare, invitare i propri amici e impegnarsi in interazioni all’interno delle economie Web3 o del cosiddetto metaverso. Data l’interoperabilità all’interno di queste piattaforme nel metaverso, i giocatori possono anche spostare i propri beni virtuali tra gli spazi con modifiche minime o nulle.

Quali tipi di tecnologia consentono la crescita del metaverso dei giochi?

A causa dei recenti progressi nel metaverso, gli sviluppatori di videogiochi sono stati spinti ad adottare formati di gioco pertinenti.

Utilizzano tecnologie all’avanguardia come blockchain e AI per creare giochi più coinvolgenti. Ecco alcuni degli strumenti essenziali che devono essere disponibili per creare un metaverso di gioco:

Sistemi di realtà virtuale e realtà aumentata: le tecnologie principali che guidano la creazione del metaverso sono la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR), che forniscono un’esperienza 3D completamente coinvolgente ed emozionante.

AR utilizza componenti e personaggi visivi per trasformare l’ambiente reale in uno virtuale. Il sistema è compatibile con telefoni cellulari e altri dispositivi digitali, consentendo agli utenti di vivere un’esperienza coinvolgente ovunque vadano.

Criptovaluta e blockchain: la costruzione di metaversi decentralizzati è resa più accessibile con la tecnologia blockchain.

Funzionalità come la prova digitale della proprietà, il trasferimento di valore, la raccolta di risorse digitali e l’interoperabilità sono tutte rese possibili. Poiché le criptovalute si basano sulla valuta del mondo reale, possono essere utilizzate per effettuare transazioni commerciali nel metaverso, un ambiente 3D immersivo.

Rete Internet-of-Things (IoT): l’IoT consente al metaverso di raccogliere informazioni dal mondo reale e di farne buon uso.

Collega il metaverso con vari gadget fisici, consentendo alle cose virtuali di adattare il loro comportamento in risposta a fattori ambientali come temperatura e umidità.

Ricostruzione del modello 3D: nonostante la familiarità con la tecnologia 3D, l’epidemia di COVID-19 ha notevolmente aumentato la frequenza con cui viene eseguita la ricostruzione 3D.

Molte agenzie immobiliari hanno iniziato a utilizzare i tour virtuali per mostrare meglio le loro proprietà ai potenziali acquirenti. Essendo un’idea nuova, il metaverso ha utilizzato la ricreazione 3D per migliorare l’esperienza di altre tecnologie esistenti.

Conclusione

Molte aziende hanno rilasciato sistemi di gioco di nuova generazione mentre il metaverso è ancora agli inizi. Ci si può aspettare che sforzi lungimiranti come Decentraland e Sandbox seguano sforzi simili da parte di importanti società Internet come Microsoft e Facebook. Ecco perché vedremo un metaverso molto migliore in un futuro non troppo lontano.