Il metaverso è già morto prima ancora di diffondersi secondo le roboanti attese del mercato? Questa la domanda che comincia a serpeggiare, dopo un paio d’anni di attesa messianica che per ora non si sta tramutando in realtà. La promessa di una nuova terra promessa del digitale, in grado di cambiare radicalmente internet e anche le nostro vite, per ora fatica a tramutarsi in realtà. <

Ultimamente l’entusiasmo intorno al metaverso sta scemando. Lo dimostra in modo plastico il grafico di Google Trends, dal quale si evince come la popolarità del termine metaverso abbia avuto il suo picco a novembre 2021, quando Mark Zuckerberg ha annunciato la volontà di investire in maniera massiccia in questa nuova tecnologia immersiva e 3D, adottando il nome Meta per la sua identità aziendale.

Da allora, le ricerche su Google del termine metaverso sono tornate ai livelli pre annuncio.

Questo non vuol dire automaticamente che il metaverso sia finito in soffitta ancor prima di nascere, anzi. E’ questo tipo di percezione che accompagna di solito tutte le nuove tendenze, basti pensare all’Intelligenza Artificiale che si sta affermando alla grande soltanto adesso, anche se in realtà se ne sente parlare da decenni.

E quindi anche il metaverso potrebbe tornare in auge. Però oggi come oggi è interessante capire perché la sua popolarità sta diminuendo in questo modo così repentino.

L’intelligenza artificiale generativa ha preso i riflettori

Da sempre, molti osservatori si sono rifiutati di accettare l’irrazionale esuberanza del metaverso. Ma non riesco a immaginare nessuno che passi qualche minuto a scherzare con ChatGPT o DALL-E 2 di OpenAI e concludere che l’IA generativa è un sonnellino o qualcosa che richiede un altro decennio di lavoro prima che abbia importanza. La tecnologia potrebbe non essere all’altezza del 90% delle sue promesse. Potrebbe creare più problemi di quanti ne risolva. Ma avrà ancora un impatto tentacolare sulle nostre vite, a partire da quest’anno. Persino Zuckerberg afferma che è una priorità fondamentale per Meta per il 2023.

Il fattore Meta

Per almeno un aspetto, il rebranding di Facebook come Meta è stato un successo travolgente. Il metaverso è ora così prepotentemente associato a Meta che molte persone lo percepiscono come il progetto dell’azienda piuttosto che qualcosa che non è destinato a essere dominato da qualcuno in particolare. Meta ha riunito alcuni partner per far parte della sua visione, tra cui, in particolare, Microsoft. Ma la prospettiva del prossimo grande cambiamento nell’informatica che lascerà la società precedentemente nota come Facebook ancora più potente non è un avvincente grido di battaglia per il resto del settore. Né aiuta la reputazione del metaverso tra coloro che istintivamente considerano tutto ciò che Zuckerberg tocca con profonda diffidenza.

Una campagna pubblicitaria autolesionsita

Una campagna pubblicitaria autolesionista. La vendita eccessiva del metaverso troppo presto potrebbe avere un effetto boomerang. Alla conferenza Meta Connect del 2021, Zuckerberg ha mostrato un sontuoso video what-if che ritrae due amici che partecipano insieme a un concerto di Jon Batiste: uno attraverso la meraviglia degli occhiali del metaverso, uno (apparentemente) nella vita reale, con zero differenze tra le loro esperienze. L’approccio non potrebbe avere meno in comune con il silenzio di Apple sull’argomento degli smartphone fino al giorno in cui ha annunciato l’iPhone, o il suo attuale rifiuto di parlare delle cuffie AR che potrebbe finalmente annunciare presto.

L’enormità della sfida

Nella sua incarnazione più completa, il metaverso non esisterà fino a quando qualcuno non inserirà la tecnologia di visualizzazione 3D iperrealistica in qualcosa che assomigli a un paio di occhiali e possa funzionare per un’intera giornata con una sola carica della batteria. Si faranno progressi – si stanno facendo progressi – ma le tecnologie necessarie non possono essere volute. C’è da dire anche che parlando del metaverso i portavoce di Meta dicono che lo potresti sperimentare in 2D su un PC, telefono o tablet molto prima che tu possa indossarlo sul tuo viso.

Web3 non aiuta

Molte persone accomunano il metaverso con Web3, l’assortimento di tecnologie basate su blockchain che mirano a tracciare la proprietà dei beni digitali. E Web3 è legato a tecnologie come la criptovaluta e gli NFT, che hanno visto scoppiare le proprie bolle pubblicitarie. I loro travagli non sono un motivo per cancellare il metaverso, che è un concetto abbastanza grande da potersi realizzare in modi che non hanno nulla a che fare con loro. Ma gli scettici di Web3 che lo considerano uno schema per arricchirsi rapidamente che sta già fallendo potrebbero essere inclini a respingere anche il metaverso.

App assassine? Quali killer app?

Dall’inizio degli anni ’80, quando le persone acquistavano microcomputer solo per eseguire un foglio di calcolo chiamato VisiCalc, ogni nuovo importante cambiamento nelle piattaforme informatiche è stato guidato da software che ha fatto qualcosa di tangibilmente migliore rispetto al vecchio modo. La killer app del metaverso saranno le riunioni? Forse un giorno, ma non sono partiti alla grande. Concerti? Finora, sono esercizi di branding più che esperienze che cambiano la vita. Una killer app non è una killer app fino a quando non c’è un ampio accordo sul fatto che sia trasformativa. E finora, nulla di ciò che puoi fare nei proto-metaversi di oggi è all’altezza.

Dai giorni in cui l’utilizzo di un computer richiedeva schede perforate all’era MS-DOS incentrata sul testo fino alle odierne interfacce touch-driven ad alta risoluzione, le nostre esperienze digitali sono diventate sempre più ricche nel corso dei decenni. I mondi 3D come Roblox e Minecraft hanno già un vasto pubblico. La realtà virtuale, sebbene non ancora pervasiva, ha fatto molti progressi, soprattutto grazie alla piattaforma Quest (nata Oculus) di Meta, ed è una pietra miliare necessaria lungo la strada verso il metaverso.

L’arco della tecnologia si è sempre orientato verso modalità di calcolo più coinvolgenti e interattive. È naturale che ci stiamo dirigendo verso qualcosa che assomigli più a una ricreazione del mondo fisico e sia più mescolato con esso. È semplicemente troppo presto per dire se assomiglierà molto al metaverso come lo hanno immaginato persone come Mark Zuckerberg.