Il metaverso è davvero la prossima grande idea su cui investire?

Il mercato del metaverso è stimato in un range compreso fra 40 e 60 miliardi di dollari nel 2021 e secondo altre stime potrebbe raggiungere dimensioni stratosferiche di circa 8-13 trilioni di dollari entro il 2030. Le stime arrivano dalle principali banche d’affari globali Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citibank.

Se i big del mondo degli affari e degli investimenti e grandi creatori di valore come del calibro di Mark Zuckerberg e Satya Nadella, creatori del futuro, stanno investendo nel metaverso, non dovrebbero fare lo stesso anche i piccoli investitori?

Gli investitori stanno dando sufficiente attenzione al metaverso?

Mentre il Metaverso potrebbe suonare come un’altra parola d’ordine o moda passeggera, uno sguardo all’evoluzione di Internet nelle sue diverse fasi potrebbe gettare luce su come si sono evoluti la tecnologia fondamentale (cioè la rete Internet); i dispositivi di largo consumo (dai computer desktop, ai cellulari agli smartphone); il valore per i clienti e il modello di business che genera flusso di cassa. Questa analisi aiuterà a visualizzare come potrebbe apparire il Metaverso nei prossimi anni.

La nascita di Internet e perché i gestori di fondi l’hanno seguita

Internet nasce come ARPANET nel 1969 come parte di un progetto di difesa con l’obiettivo di avere un sistema di comunicazione decentralizzato che non poteva essere distrutto poiché non aveva una posizione centrale che il nemico potesse prendere di mira. È stato utilizzato per la comunicazione e la condivisione di informazioni.

L’evoluzione successiva

L’evoluzione successiva, intorno al 1993-2007, Web 1.0 ha fornito il browser per utilizzare Internet e il computer desktop era il tipico dispositivo utilizzato. L’obiettivo era consumare le informazioni su Internet. Questa era si è conclusa con il dominio da un lato di Google, che ha distrutto i precedenti portali di directory come Yahoo; e dall’altro di Amazon, che ha rivoluzionato la vendita al dettaglio offline. I principali contributori economici al mercato di Internet sono stati la pubblicità digitale e l’e-commerce.

Web 2.0

La successiva evoluzione, a partire dal 2007 circa, Web 2.0, era basata su 4G, smartphone, cloud e app di social media. Il Web 2.0 riguarda sia la creazione che il consumo di contenuti. Il marketing digitale e l’e-commerce continuano a essere i principali contributori alle entrate del Web 2.0. Oggi, le aziende tecnologiche dominano l’S&P 500 con quasi il 40% di contributo classificato in Information Technology, Communication Services e Consumer Discretionary.

La prossima grande idea di investimento: il Metaverso?

La fase successiva è Web 3.0 o Metaverso. Il Metaverso è un universo digitale che supporta gli avatar, ovvero le rappresentazioni tridimensionali nell’universo digitale, dei singoli utenti. Questi sono avatar persistenti che vengono trasferiti da una piattaforma all’altra. L’individuo è il fulcro piuttosto che le piattaforme. I mondi digitali in cui vivono gli avatar possono evolversi e gli individui possono svilupparli o sviluppare risorse in questi mondi, nonché possederli e trarne vantaggio finanziario.

Le valute digitali basate su blockchain potrebbero fornire il modo per effettuare transazioni finanziarie. Ma anche i pagamenti digitali convenzionali potrebbero funzionare. Ciò potrebbe consentire alle persone di interagire nel Metaverso con i loro amici e familiari e godersi eventi sociali insieme. Potrebbero anche partecipare a concerti o visitare insieme luoghi digitali o persino competere in giochi digitali o concorsi sportivi.

Sentire la presenza con l’avatar

Le persone possono vedere e sentire la presenza, inclusa la visione periferica, il linguaggio del corpo e le espressioni facciali. Le persone potrebbero anche toccare e annusare le cose nel Metaverso. Allo stesso modo, gli incontri di lavoro potrebbero aver luogo nel mondo tridimensionale con persone che usano i loro avatar professionali.

Il Metaverso è supportato da dispositivi AR/VR per l’esperienza del consumatore e sarebbe supportato dall’infrastruttura cloud oltre a numerose tecnologie di back-end che consentono la creazione di avatar o spazi tridimensionali. I motori di gioco forniscono una solida infrastruttura tecnologica per il Metaverso.

I brand hanno già investito nel metaverso

I marchi di consumo popolari hanno già iniziato a utilizzare queste piattaforme e la corsa per creare la loro presenza nel Metaverso è iniziata sul serio. La dimensione del mercato Metaverso è stimata in 40-60 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che raggiungerà circa 8-13 trilioni entro il 2030, secondo le principali banche di investimento come Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citibank.

La domanda è: come assumere un’esposizione di investimento al Metaverso e beneficiare di questa crescita rovente che potrebbe raggiungere il 70% CAGR sulla base delle stime di cui sopra? Attualmente, numerose società tecnologiche stanno contribuendo al Metaverso. Dalle note aziende Big Tech alle aziende meno note che lavorano su AR/VR o tecnologie immersive, inclusi dispositivi, giochi, hardware, chip specializzati, cloud, intelligenza artificiale, blockchain, tecnologie di pagamento, marketing digitale, networking e sicurezza informatica, tutti forniscono esposizione al vettore di crescita Metaverso.