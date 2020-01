Non so se siete d’accordo anche voi: ciò che conta è il commerce, non l’e-commerce ed il digitale. Nel corso del tempo, il commerce, ha dimostrato di saper influenzare il comportamento di acquisto con un perimetro molto più ampio dell’acquisto online in senso stretto.

Marketing digitale e wholesale

Questa è la ragione per la quale le aziende che hanno un modello di business wholesale e che affidano la vendita al consumatore finale a rivenditori sul territorio quali negozi e punti vendita dedicati ad un clientela privata e professionale possono – e forse debbono – preoccuparsi del modo con cui i propri prodotti sono valorizzati e promossi non solo su scaffali e totem fisici, ma anche attraverso la presenza negli ambiti digitali che tali business partner posseggono.

Il retail, da elemento terminale della supply chain, sta diventando l’elemento iniziale della demand chain ed ecco perché è importante da presidiare sia perché venga rappresentato al meglio il marchio sia per poter migliorare le performance commerciali.

Qualche spunto

Ecco dunque qualche spunto che un trade marketing manager o un sales manager può fare proprio per accrescere l’apporto che i suoi clienti possono dare al successo dell’azienda:

analizzare quanto e come i consumatori cercano e parlano dei brand territorio di competenza grazie a Google Trends e Facebook Graph Search;

e assicurarsi che i negozi partner abbiano attivato Google My Business e gestiscano al meglio le recensioni che riguardano il marchio;

premurarsi di far sì che i prodotti che tratta appaiano al meglio sul sito del negozio: chi dovesse cercarli, ci troverebbe E chi cercasse un prodotto senza specificarne il brand?

spronare il negozio a promuoversi sui suoi canali social taggandoci e raccontandoci nel modo più

supportare il negozio a sviluppare una comunicazione digitale di qualità ed efficace per indirizzare al punto vendita

Le P del marketing

I margini di intervento, come si vede, sono tanti, e debbono quindi essere considerati nel momento in cui si negoziano aspetti quali, per dirla con il gergo delle “P” del marketing, Price e Promotions: più lo faremo, più renderemo più rilevante il significato del “P” di Place che oggi è tanto fisico quanto digitale.