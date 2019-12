La tecnologia ha svolto un ruolo fondamentale nella crescita del digital marketing nel corso degli ultimi anni. Già il prossimo anno le tecnologie che ora consideriamo più innovative saranno presenti nella nostra vita quotidiana.

La convergenza tra marketing e tecnologia

La convergenza tra marketing e tecnologia è un tema caldo che anima il dibattito all’interno dell’affollato ecosistema delle applicazioni digitali per l’ottimizzazione delle performance e delle conversioni delle strategie di digital marketing.

Rappresenta il terreno su cui si gioca la sfida della modernizzazione e della digital transformation delle aziende.

La digital transformation è il profondo cambiamento delle attività e dei processi organizzativi, delle competenze e dei modelli di business, che si effettua per sfruttare appieno, in modo strategico e prioritario, i cambiamenti e le opportunità che il mix di tecnologie digitali e il loro impatto accelerato hanno apportato alla società, avendo chiaro il percorso di cambiamento da implementare nell’organizzazione nel breve e nel lungo periodo.

Mentre quando si parla di digital transformation ci si riferisce prevalentemente in un contesto di business, l’impatto delle tecnologie e dell’innovazione che essa porta influisce anche su altre organizzazioni come governi, agenzie del settore pubblico e organizzazioni che sono coinvolte nell’affrontare le sfide della società come l’inquinamento o l’invecchiamento della popolazione.

In questo ambito consideriamo principalmente la dimensione aziendale del termine. Il citato sviluppo di nuove competenze ruota attorno alle capacità di essere più agili, orientate alle persone, innovativi, attenti al cliente, snelli, efficienti e in grado di indurre / sfruttare le opportunità per cambiare lo status quo in maniera rapida e generare ricavi grazie a nuove informazioni e servizi che nascono.

Il digital marketing

Il digital marketing è così parte integrante delle strategie di trasformazione delle aziende perché rappresenta un nuovo modo di comunicare, di raccontare la storia del proprio brand o anche semplicemente un nuovo modo di vendere attraverso canali e tecnologie nuove, più immediate, veloci ed efficienti.

Innovare significa, quindi, rompere gli schemi e introdurre processi e strategie che cambino il modo di approcciare proprio mercato di riferimento, al fine di creare ecosistemi imprenditoriali funzionali ed in grado di produrre risultati soddisfacenti.

Le tecnologie dai big data, cloud, IoT e l’intelligenza artificiale stanno aiutando gli imprenditori a sviluppare nuovi modelli di business e a cambiare in modo radicale il modo usuale di gestire le operation interne all’azienda.

Utilizzare la marketing technology, non significa però semplicemente adottare nuove tecnologie. È un complesso percorso di change management dei processi dell’organizzazione e della cultura aziendale. È un vero e proprio progetto di trasformazione digitale che comporta la revisione dei modelli e dei processi di business.

Il cambiamento organizzativo è il fondamento della trasformazione del business digitale. Questo perché cambiare la natura di un’organizzazione significa cambiare il modo in cui le persone lavorano, sfidando il loro modo di pensare, i processi di lavoro quotidiani e le strategie su cui fanno affidamento.

Sebbene presentino i problemi più difficili, offrono anche i vantaggi più proficui, consentendo ad un’azienda di diventare più efficiente, guidata dai dati e agile, sfruttando più opportunità di business.

È un nuovo modo di approcciare il lavoro quotidiano di ognuno e molto probabilmente comporterà l’uscita dalla comfort zone e l’apprendimento di nuove competenze anche per chi, nell’azienda, si fa regista di questo processo di cambiamento.

Le tecnologie

Quando un’organizzazione inizia un percorso di digital transformation si rende conto aver bisogno di set di competenze diverse da quelle tradizionali, per soddisfare le esigenze del cambiamento tecnologico.

È un modo di lavorare completamente diverso, che richiede agli amministratori delegati, ai dirigenti, ai reparti IT e persino ai dipendenti una mentalità diversa. Si tratta di cambiare il modo in cui adattare le operazioni e le abitudini di ognuno alle nuove tecnologie, piuttosto che semplicemente adottarle.

Le nuove tecnologie possono portare ad una nuova era di marketing esperienziale che integra consapevolezza, coinvolgimento e conversione.

Digital marketing, social media e i contenuti video continueranno a dominare il mercato per l’immediatezza della fruizione del contenuto stesso ma anche per la necessità che gli utenti hanno sempre più di stabilire un contatto ancora più personale con chi crea informazione.