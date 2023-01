Di Fulvio Sarzana Di Sant’Ippolito, Marco Pierro e Ivan Osvaldo Epicoco

Giappichelli editore

Pubblicato: dicembre 2022

Pagine: 184

ISBN: 9788892145467

Il testo “Il diritto del metaverso: NFT, DeFi, GameFi e privacy“, costituisce la prima pubblicazione italiana sugli aspetti giuridici e tecno-economici di questa vera e propria rivoluzione tecnologica denominata metaverso.

Il metaverso è alla base di una profonda rivisitazione del nostro modo di avere accesso alla rete ed è alla base della “scommessa” portata avanti dal principale social esistente: ovvero Meta, conosciuto in precedenza come Facebook.

Il testo analizza innanzitutto le ripercussioni sugli istituti giuridici esistenti della realtà immersiva, partendo dai casi giurisprudenziali e di cronaca che si sono succeduti negli ultimi mesi all’estero, dagli Stati Uniti alla Cina, per passare al raffronto con gli istituti italiani coinvolti: dalla proprietà intellettuale, al diritto penale, per affrontare poi il caso precipuo del trattamento dei dati personali. Il testo poi si sofferma sui profili tecnico-economici del metaverso, e degli istituti sottesi a quest’ultimo mondo.

Vengono così analizzate le modalità di interazione degli avatar nel metaverso, spiegando nel dettaglio come funzionano le “valute” virtuali e quale valore giuridico ed economico abbiano i cd. token, fungibili o infungibili. I profili di finanza decentralizzata e l’interrelazione con i mondi regolamentari esistenti costituiscono un approfondimento del testo, insieme alle novità regolamentari nazionali e comunitarie in tema di finanza digitale.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito, è Professore straordinario, nel settore disciplinare IUS/10, presso la Facoltà di GIURISPRUDENZA, corso di laurea diritto delle imprese, del lavoro e delle nuove tecnologie, della Università Telematica internazionale UNINETTUNO. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con lode.

Marco Pierro, avvocato, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, è specializzato in diritto della proprietà intellettuale e in protezione dei dati personali. Dal 2021 è cultore della materia di Diritto delle Blockchain e della cybersecurity all’Università Lum,

Ivan Osvaldo Epicoco, consulente ed esperto blockchain per professionisti e startup tecnologiche, è laureato a pieni voti all’Università Lum in Data Science.