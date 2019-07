Il CSI Piemonte cerca talenti, 50 neolaureati da assumere entro il 2020

Il consorzio attualmente ricerca 18 giovani che lavoreranno su big data, internet of things, cloud, cybersecurity e privacy, blockchain, intelligenza artificiale, user experience, interoperabilità e automation.

Il CSI Piemonte ha annunciato un nuovo piano di assunzioni che prevede l’inserimento nel triennio 2018/2020 di 50 giovani neolaureati in materie tecnico scientifiche e informatiche, di età non superiore ai 29 anni.

Il consorzio – che gestisce e realizza servizi Ict per conto della pubblica amministrazione piemontese, attualmente ricerca 18 giovani che lavoreranno su big data, internet of things, cloud, cybersecurity e privacy, blockchain, intelligenza artificiale, user experience, interoperabilità e automation. Per poter accedere alla candidatura è necessario avere i seguenti requisiti:

Laurea magistrale con votazione minima di 100/110 in

Fisica

Informatica

Ingegneria elettronica

Ingegneria gestionale

Ingegneria informatica

Ingegneria matematica

Ingegneria delle telecomunicazioni

Matematica

Scienze dell’economia

Scienze economico-aziendali

Scienze delle pubbliche amministrazioni

Scienze statistiche

Il consorzio offre contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca retribuito fin dal primo giorno, con master di secondo livello.

Per avere maggiori informazioni e presentare la candidatura clicca qui.