Il business del Cloud ingloberà (anche) il 5G e la industry delle Tlc?

AT&T e Verizon ai ferri corti con le compagnie aeree per lanciare il 5G negli Usa. Ma sullo sfondo c’è il grande conflitto in nuce fra telco e grandi cloud provider americani.

Il conflitto fra industry aeronautica e Tlc sui potenziali rischi legati all’accensione del 5G non accenna a placarsi negli Usa. L’un contro l’altro armati, il settore aereo americano e quello delle Tlc si stanno sfidando apertamente: il primo teme rischi di interferenze sulle apparecchiature di bordo degli aerei, soprattutto gli altimetri sugli apparecchi più datati che girano su frequenze adiacenti a quelle del 5G, mentre il secondo rassicura il pubblico e sostiene che il 5G non provoca alcun rischio. Ma per ora sono le telco che devono mordere il freno, con AT&T e Verizon costrette il 3 gennaio a rimandare di altre due settimane il lancio dei nuovi servizi 5G in banda C (3.4 Ghz-3.8 Ghz) su richiesta pressante della FAA (Federal Aviation Agency).

Un conflitto, questo sul 5G, che rischia di ritardare lo sviluppo di una tecnologia che negli Usa (per ora) è stata lanciata a livello commerciale su ampia scala soltanto da T-Mobile.

5G, Dish Netwroks nuovo entrante negli Usa all’insegna del Cloud

Ma nei prossimi mesi l’arena statunitense del 5G si potrebbe arricchire di un nuovo player, vale a dire Dish Networks, meglio conosciuto finora come operatore di servizi televisivi satellitari, riaccendendo così un po’ di concorrenza in un settore, le Tlc, che secondo l’Economist risulta concentrato e ossificato a tal punto da convincere il regolatore a dare disco verde alla fusione fra T-Mobile e Sprint nel 2020.

Ma fatto ancor più importante, Dish Networks sarà il primo operatore a vivere quasi interamente nel cloud. Tranne che per le antenne e i cavi, scrive l’Economist, sarà basato su un cluster di codice che gira su Amazon Web Services (AWS). Un primo test, secondo l’Economist, di come il cloud si “papperà” la industry delle Tlc allo stesso modo in cui il software si è già mangiato tutto, dai taxi al mondo dorato di Hollywood.

Verso la cloudificazione del wireless?

Se il lancio dei servizi Tlc di Dish Networks in modalità cloud sarà un successo e altri operatori seguiranno l’esempio, si potrebbe riconfigurare non solo l’industria wireless americana, ma il mercato globale delle telecomunicazioni mobili con un fatturato annuo di circa 1 trilione di dollari, secondo Dell’Oro Group. Tutto ciò legherebbe intimamente le telecomunicazioni con il business del cloud, i cui ricavi stanno crescendo a due cifre.

Secondo l’Economist, servizi cloud come AWS e Microsoft Azure stanno paturando rapidamente, e alla fine saranno in grado di gestire tutti i compiti e la complessità di gestione di una rete mobile. Il 5G è stato concepito come un set di servizi che possono tradursi in software o virtualizzati. E inoltre la presa delle Tlc sulle reti sta diventando meno proprietaria, con l’avvento crescent nella industry del paradigma Open RAN “open radio access network” (O-RAN), in grado di virtualizzare sempre più funzioni che in passato necessitavano di un hardware. Il risultato è la trasformazione delle reti in piattaforme per componenti aggiuntivi software, proprio come i cellulari si sono trasformati in smartphone in grado di eseguire app.

L’esempio di Dish Networks: una rete sempre più virtuale

Tutto questo sarà visibile nella rete di Dish. Invece delle ingombranti stazioni radio base utilizzate nelle reti mobili convenzionali, la sua tecnologia è alloggiata in scatole sottili attaccate ai pali dell’antenna. Questi sono collegati direttamente al cloud AWS, che ospita la parte virtuale della rete, inclusi tutti gli altri software di Dish (ad esempio quello utilizzato per gestire gli abbonati e la fatturazione). L’unica cosa che l’azienda sta acquistando da produttori affermati di apparecchiature per le telecomunicazioni è il software, dice Marc Rouanne, chief network officer di Dish (che lavorava per uno di questi fornitori, la finlandese Nokia).

Di conseguenza, la rete di Dish sarà più economica da configurare e da gestire. Sarà inoltre completamente automatizzato, fino ai “laboratori” virtuali dove vengono testati i nuovi servizi. Ciò dovrebbe consentire all’azienda di avviare rapidamente reti speciali, ad esempio collegare apparecchiature nei pozzi minerari o consentire ai droni di comunicare tra loro e con i loro controllori. Dish vuole anche utilizzare l’intelligenza artificiale per ottimizzare l’uso dello spettro radio, anche mediante algoritmi di addestramento in grado di adattare parti della rete a condizioni ambientali particolari, come una tempesta o un concerto di massa.

Anche Microsoft pronta a cloudifcare il 5G

Dish sta accelerando sulla “cloudificazione”, ma anche altri operatori si stanno attrezzando. A giugno AT&T, tuttora il più grande operatore mobile americano, ha venduto la tecnologia che alimenta il nucleo della sua rete 5G a Microsoft, che la eseguirà per AT&T sul suo cloud Azure. Anche Reliance Jio, il gigante tecnologico indiano, ha piani ambiziosi per costruire una rete 5G basata su cloud.

I big del cloud nel mondo delle Tlc

Questi sviluppi stanno portando anche i grandi fornitori di cloud nel mondo delle telecomunicazioni. L’anno scorso Microsoft ha acquistato Affirmed Networks e Metaswitch, i principali fornitori di software per il nucleo della rete 5G di AT&T. Ora formano una nuova business unit denominata “Azure for Operators”. Google ha fatto una cosa simile e ha recentemente formato una partnership con l’operatore norvegese Telenor. A novembre AWS ha annunciato una nuova offerta che consente ai clienti di configurare rapidamente reti locali 5G private.

Gli altri nuovi entranti

Anche altri nuovi arrivati ​​si stanno facendo strada nel business. Rakuten, un gigante online giapponese, ha già costruito una rete simile a Dish in patria. Piuttosto che esternalizzare le sue operazioni cloud a big tech, Rakuten ha costruito una propria e ha lanciato una consociata, chiamata Rakuten Symphony, per offrire il sistema ad altri operatori. Sta aiutando frag li altri 1&1, una società di web hosting tedesca, a costruire una rete. “Non vogliamo essere un cloud per le telecomunicazioni, ma consentire agli operatori di crearne uno proprio”, dice Tareq Amin, a capo di Rakuten Symphony.

L’Open Ran non è ancora maturo

Le reti mobili esistenti non verranno sostituite nel giro di una notte. La rete di Rakuten ha subito ritardi e il lancio di Dish era originariamente previsto per la fine dell’anno scorso. Rimangono alcune barriere tecniche. Nonostante sia vista come una gradita alternativa all’attrezzatura di Huawei, il controverso player cinese, soprattutto in Europa, l’attrezzatura basata sulle specifiche O-RAN non è matura. I suoi sostenitori europei devono ancora installarlo nelle parti più vitali delle loro reti. “È in un beta test esteso”, riassume Dean Bubley di Disruptive Analysis, una società di consulenza.

Il cloud potrà inghiottire completamente le reti?

Un’altra domanda è se il cloud può inghiottire completamente le reti di telecomunicazioni, si chiede Stéphane Téral di LightCounting, un’altra società di consulenza. Il controllo di una stazione radio base 5G è estremamente complesso e comporta il controllo di centinaia di parametri. Più un carrier vuole essere flessibile, più le cose si complicano. Almeno per qualche tempo, il software di controllo necessario potrebbe dover essere eseguito su dispositivi specializzati vicino all’antenna piuttosto che su server generici in data center lontani.

Barriere politiche e finanziarie

Poi ci sono le barriere politiche e finanziarie. I governi europei si preoccupano del fatto che gli spettri americani avranno ancora più accesso alle reti del loro paese se queste girano nei cloud americani (l’Europa non dispone di cloud propri ed è comprensibilmente ancora più diffidente nei confronti di quelli cinesi). Gli opearatori, in Europa e altrove, temono di perdere business a favore dei big tech americani come Amazon, Google o Microsoft, che hanno già incamerato la maggior parte del valore generato dalla tecnologia mobile 4G. “Se tutto questo non è finanziariamente interessante per [aziende di telecomunicazioni], proveranno qualcos’altro”, afferma Michael Trabbia, chief technology officer di Orange, un operatore mobile francese.

Il business delle Tlc destinato a cambiare pelle?

Comunque vada a finire tutto questo, il business delle telecomunicazioni avrà un aspetto molto diverso tra qualche anno. La gara per il controllo del cloud delle telecomunicazioni, e in particolare del suo “edge” (i tecnici definiscono così ciò che resta della stazione base) non farà che scaldarsi. Chiunque gestirà questi portoni digitali avrà l’accesso più rapido ai consumatori e ai loro dati, la valuta principale in un mondo di nuovi servizi wireless, dalle auto a guida autonoma ai metaversi della realtà virtuale.

Cloud provider vs Telco

Le aziende cloud hanno il vantaggio tecnologico per ora e cercheranno di mangiare e inglobare il maggior numero possibile di reti wireless. Gli operatori hanno rapporti con i clienti, sanno gestire le reti e possiedono lo spettro radio necessario. Alla fine, i fornitori di servizi cloud e gli operatori di rete probabilmente raggiungeranno un qualche tipo di accordo in quello che, secondo l’Economist, sarà il nuovo mondo delle Tlc. Anche perché non potranno fare a meno gli uni degli altri.