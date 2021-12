Secondo gli operatori Usa AtT&T e Verizon l'offerta di Amazon per le reti private 5G non è in concorrenza con loro per ora, ma potrebbe diventarlo in futuro.

Davvero l’ingresso di Amazon nel mercato delle reti locali 5G non preoccupa gli operatori? A quanto pare è questa la prima impressione che vogliono dare in pubblico i vertici di AT&T e Verizon, i principali operatori americani alle prese con l’ingresso di Amazon Web Services (AWS) nel nuovo mercato delle reti private 5G. Le telco Usa si dicono serene perché, a loro dire, Amazon non compete direttamente con loro. Lo scrive il sito specializzato Light Reading.

Tuttavia, il CEO di AT&T John Stankey ha riconosciuto che il suo team di vendita potrebbe alla fine, in un prossimo futuro, doversi misurare con quello Amazon Web Services (AWS) nell’arena 5G privata.

Non concorrenti

Questo avverrà quando “Possiamo iniziare a scendere di mercato e offrire soluzioni più economiche che potrebbero soddisfare le esigenze dell’area simile in cui Amazon sta cercando di giocare. È possibile”, ha detto Stankey. “Ma in questo momento, abbiamo le mani occupate nella fascia alta del mercato”.

Pochi giorni fa AWS ha alzato il velo dalla sua nuova offerta dedicata a reti 5G private che secondo l’azienda è molto più semplice da avviare rispetto alla concorrenza. Una rete in una scatola.

AWS sostiene che la sua rete privata 5G è semplice come una rete in una scatola.

Pro e contro

In risposta alle domande sul 5G privato di AWS, John Stankey, Ceo di AT&T ha affermato di ritenere che Amazon si rivolga ai clienti delle piccole imprese che cercano un’alternativa al Wi-Fi. Ha detto che AT&T, invece, sta offrendo i propri servizi wireless privati ​​alle imprese più grandi che hanno bisogno di opzioni di copertura a livello nazionale. “Non credo che abbiamo un’offerta abbastanza scalata e semplice in quello spazio al momento”, ha detto.

In modo analogo, Hans Vestberg, Ceo di Verizon, ha detto che i prodotti 5G privati ​​della sua azienda sfruttano le tecnologie integrate e lo spettro concesso in licenza. Ha aggiunto poi che si tratta di qualcosa che AWS non offre. E Vestberg ha anche detto che Verizon potrebbe lavorare insieme con AWS nell’arena privata del 5G e quindi non vede l’azienda come un concorrente diretto.

Il parere degli analisti

In effetti, gli analisti di Analysys Mason hanno sostenuto in un recente post che gli operatori di rete wireless in generale dovrebbero considerare AWS Private 5G come un canale da utilizzare per espandere le proprie vendite. Dopotutto, hanno calcolato che gli operatori statunitensi sono i principali appaltatori su meno del 10% delle reti private.

“Gli operatori di rete cellulare sono spesso indietro nel lancio di funzionalità di rete privata, il che ha consentito ad altri fornitori di entrare nel ruolo”, hanno concordato gli analisti di Juniper Research nel loro stesso post. “I player di maggior successo qui sono fornitori di rete con canali di apparecchiature che possono utilizzare come punto di ingresso nel mercato”.

È importante sottolineare che Juniper Research ha classificato Nokia, Ericsson e Druid Software come leader chiave nel settore delle reti private. Pertanto, potrebbero essere queste le aziende più direttamente interessate dalla nuova offerta 5G privata di AWS.

