5G e reti locali, Amazon apripista degli OTT nella partita dei Verticals?

L’ingresso di Amazon nel mercato delle private networks 5G negli Usa sembra una mossa piuttosto prevedibile. Un passaggio quasi naturale, che molto probabilmente verrà replicato a breve anche da altri grandi OTT, come Google, che non vorranno certo farsi sfuggire il ricco e promettente mercato dei nuovi ecosistemi e servizi locali 5G.

OTT e nuovi ecosistemi 5G

Una nuova grande minaccia per le telco, che nella partita del 5G e dei nuovi ecosistemi di servizi, detti anche Verticals, dovranno per forza fare i conti con una folta concorrenza, affollata di player non telco fra cui appunto i grandi OTT.

E’ chiaro che andranno in quella direzione, hanno tutte le caratteristiche per farlo bene. E’ un treno che non vogliono sicuramente perdere perché la rete locale non vuole soltanto dire Industry 4.0, ma anche l’Automotive, le reti elettriche, l’Energia in generale, le Università, la PA ecc. Gli OTT in questo senso sono in posizione di grande vantaggio. Un domani, i diversi soggetti privati che si saranno dotati di frequenze 5G locali potranno rivolgersi agli OTT per tutti i servizi connessi: dal cloud all’Intelligenza Artificiale, gestione dei dati, capacità di elaborazione.

Verticals

Quelli che le telco definiscono i “Verticali”, in riferimento alle “fette” (“slices”) ricavate sulla loro rete per i diversi servizi dedicati.

In realtà, non sembra che le cose andranno in questo modo perché i diversi settori (Energia, Automotive, eHealth ecc) andranno con ogni probabilità per la loro strada, seguendo la loro particolare traiettoria di sviluppo.

Ma chi meglio degli Over The Top per gestire questa operazione? Anche se gli OTT non saranno gli unici. Basti pensare al caso Verizon-Nokia che andranno a realizzare la rete 5G del porto di Southampton.

Reti locali

Uno dei principali vantaggi delle reti locali è la possibilità per le aziende e i clienti di mantenere internamente i dati, con il loro relativo controllo. Se la rete privata è di proprietà, allora i dati verranno detenuti e gestiti all’interno della rete stessa. E questo sarà valido per tutti i player che decidono di avviare una rete locale, sia questo ad esempio una casa automobilistica o un porto. I dati sulle auto prodotti saranno mantenuti all’interno dell’azienda, con una protezione al 100% del patrimonio prezioso di informazioni riservate ad essi connesso.

Quali prospettive per le telco?

IIn questo contesto, è evidente che vi sia un grosso pericolo per le telco. Per salvaguardare il business, sarà necessario che l’ecosistema si sviluppi in maniera il più indipendente possibile dalle grandi piattaforme. Nell’arena dei servizi 5G il ruolo delle telco sarà in primo luogo quello delle utility di lungo periodo, come le reti elettriche o ferroviarie (Terna o Rfi ndr), con la fornitura di fibra e 5G, la dorsale (backbone) su cui poi saranno realizzati i diversi servizi specializzati.