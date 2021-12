Amazon Web Services ha da poco lanciato un servizio pacchettizzato per le aziende per la realizzazione di reti private su spettro condiviso.

Pochi giorni fa Amazon Web Services (AWS) con un comunicato sul suo sito ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mercato delle reti private 5G. Per ora il servizio è disponibile soltanto negli Usa, dove c’è una porzione di spettro libero condiviso in banda 3.5 Ghz aperto ad usi locali. Ma non è escluso che un domani l’iniziativa si allarghi a macchia d’olio a livello globale.

AWS Private 5G

Il nuovo servizio si chiama appunto AWS Private 5G, e al cliente (tipicamente un’azienda che vuole realizzare la sua rete 5G privata) basta semplicemente specificare sul sito di AWS dove è richiesta la copertura e quale capacità è necessaria. Si tratta dello stesso approccio usato da AWS nel mercato del cloud. Di fatto, basteranno pochi click online per attivare una nuova rete privata 5G.

La rete si ordina online

Nel giro di pochi giorni dal click sull’ordine, AWS dovrebbe arrivare con un carico di piccole small cell, un server che ospita il core 5G e il software RAN e tutte le schede SIM di cui il cliente ha bisogno. Tutto è pre-integrato, quindi quando la rete è collegata e accesa, si configura automaticamente e si connette a tutti i dispositivi.

La schermata per l’acquisto online della rete privata

Spettro ordinato con un click

Non sono previsti pagamenti anticipati o costi extra per singolo device.

I clienti pagano per capacità e throughput, che possono aumentare se devono aggiungere dei dispositivi. L’annuncio ufficiale non parla dell’integrazione di AWS per Edge, ma è presumibile che questa possibilità sarà presa al vaglio.

Mercato in espansione

C’è grande interesse per le reti private 5G. Non più tardi della scorsa settimana Ericsson ha siglato un accordo di private network con il gigante dell’acciaio ArcelorMittal, in partnership con Orange Business Services.

Secondo stime di ABI Research i ricavi delle reti private raggiungeranno quota 64 miliardi di dollari nel 2030. Sempre la scorsa settimana Ericsson ha siglato un altro accordo di private 5G con Porsche, mentre Analysys Mason prevede che il 75% delle reti private nel 2022 sarà 5G.

Spettro condiviso negli Usa

L’offerta di Amazon (AWS Private 5G) è disegnata per l’utilizzo dello spettro condiviso, il cosiddetto CBRS (Citizen Broadband Radio Spectrum), una porzione di 150 Mhz in banda 3.5 Ghz che la FCC (Federal Communication Commission) ha riservato all’uso condiviso per reti private.

Altri mercati potenziali sono ad esempio la Germania, che ha riservato 100 Mhz di spettro alle reti locali, e il Giappone.

In Italia, Agcom ha avviato prima dell’estate una consultazione sull’uso privato dello spettro.

