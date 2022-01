Verizon e AT&T, i principali operatori americani, rispediscono al mittente la richiesta della FAA (Federal Aviation Agency) di posticipare l’avvio di nuovi servizi 5G in banda C.

Verizon e AT&T, i principali operatori americani, rispediscono al mittente la richiesta della FAA (Federal Aviation Agency) di posticipare l’avvio di nuovi servizi 5G in banda C, che secondo le principali compagnie aeree statunitensi potrebbero interferire con le apparecchiature di sicurezza a bordo degli aerei.

Richiesta di rinvio rispedita al mittente dalle telco

Il ministro dei Trasporti americano Pete Buttigieg e il presidente della FAA Steve Dickson avevano chiesto agli operatori Tlc AT&T e Verizon un nuovo rinvio di massimo due settimane per l’avvio del servizio 5G in Banda C, fissato per il 5 gennaio, per i timori di interferenze che potrebbero in qualche modo colpire le apparecchiature di navigazione a bordo dei velivoli, in particolare i radioaltimetri.

Secondo il Wall Street Journal, i due operatori hanno invece rifiutato di procrastinare il lancio dei servizi rilanciando con una controproposta per non spostare più oltre il lancio del 5G in banda 3.4-3.8 Ghz, già ritardato di un mese sulla tabella di marcia su richiesta dell’aviazione Usa.

La controproposta: imitare la Francia

Gli operatori avrebbero di fatto proposto di limitare temporaneamente l’intensità delle emissioni 5G al livello di quella in vigore in Francia, per un periodo di 6 mesi.

Secondo la FCC (Federal Communications Commission) il via libera al 5G negli Usa non creerà alcun problema di interferenze. C’è da dire che preoccupazioni analoghe si erano registrate già un anno fa in Francia. Ma da anni la FCC studia i potenziali effetti del nuovo servizio e non ha riscontrato rischi.

Banda C in uso in una quarantina di paesi

La banda C secondo le telco Usa è già in uso in una quarantina di paesi, fra cui appunto la Francia, senza registrare alcun problema di interferenza. Secondo la industry americana delle Tlc si tratta di una manovra della FAA per obbligare le telco a finanziare il rinnovo del parco nazionale degli altimetri, ormai obsolescenti.

C’è da dire che gli operatori Tlc americani hanno speso un totale di 80 miliardi di dollari per le frequenze 5G all’inizio del 2021.

Il ministro dei Trasporti Pete Buttigieg e il patron della FAA hanno promesso che il servizio 5G potrà fare il suo debutto entro gennaio, con alcune eccezioni intorno ad alcuni aeroporti, e aggiungono che voglioni raggiungere una soluzione per la coesistenza dei servizi (voli e Tlc) in tutta sicurezza. Gli operatori Tlc potrebbero trovarsi obbligati a prevedere delle zone tampone nelle aree aeroportuali identificate.