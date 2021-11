È arrivato l’appuntamento più atteso prima delle feste per approfittare delle promozioni e, anche quest’anno, NOW ha pensato a un’offerta da cogliere al volo per i regali di Natale. Arriva il Black Friday di NOW Smart Stick, il device che rende smart la TV e che dà la possibilità di guardare subito i contenuti preferiti del servizio streaming di Sky.

NOW Smart Stick è la soluzione ideale per regalare e regalarsi un’esperienza di visione coinvolgente grazie ad un ricco catalogo di contenuti live e on demand a cui accedere in pochi click.

Grazie all’offerta Black Friday, fino al 05 dicembre 2021, NOW Smart Stick con i primi 3 mesi di Cinema o Entertainment oppure i primi 2 mesi di Sport a €14,99 anziché €29,99 per un acquisto vantaggioso e per giocare d’anticipo in previsione del Natale; al termine della promozione la visione continuerà al prezzo di listino in vigore, attualmente pari a €9,99/mese per Pass Cinema o Pass Entertainment e €14,99/mese per Pass Sport.

Con il Pass Cinema tanti film imperdibili tra gli oltre 1000 disponibili come E noi come stronzi rimanemmo a guardare e Aquaman, e tanti altri titoli di successo che arriveranno tra cui Dune, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a coccia di morto, I Croods 2, Fast and Furious 9.

Con il Pass Entertainment gli show più attesi come X Factor 2021, MasterChef Italia e Alessandro Borghese – 4 Ristoranti; le produzioni Sky Original come la tanto attesa Gomorra – Stagione Finale, le Serie TV più amate tra cui Gossip Girl, Dexter: New Blood, e in arrivo, a dicembre, A casa tutti bene e And just like that… un nuovo capitolo di Sex and The City. Inoltre, i documentari come Pif – Il testimone e tanti altri di inchiesta, scienza, storia e attualità.

Con il Pass Sport i grandi eventi della stagione sportiva tra cui il calcio con le Coppe europee: la UEFA Champions League con 121 partite su 137 a stagione,tutta la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League (anche grazie a Diretta Gol). Ma anche il calcio internazionale con i migliori match di Premier League, di Bundesliga e di Ligue 1.

Lo spettacolo del basket con un totale di oltre 500 partite della NBA, inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend, della Turkish Airlines EuroLeague e della 7DAYS EuroCup, i canali Eurosport 1 e Eurosport 2 e molto altro.

Un unico dispositivo dove trovare anche le app di Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e Spotify.

L’offerta Black Friday di NOW Smart Stick è disponibile fino al 05/12/21 sul sito di NOW (https://www.nowtv.it/smart-stick.html) e presso una selezione di negozi di elettronica (tra cui Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony e Mondadori fino al 05/12/21 e su Amazon dal 25 al 29/11/21) alle condizioni previste nei negozi.

Aderendo su nowtv.it, NOW Smart Stick arriverà a casa con spedizione gratuita, l’offerta scelta sarà subito attiva e, nell’attesa della consegna, sarà possibile guardare NOW sugli altri dispositivi.

Link al sito di NOW: www.nowtv.it