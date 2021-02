La combinazione di velocità, bassa latenza e nuova capacità, fanno della rete mobile 5G un punto di riferimento stabile per il lancio di servizi avanzati da parte delle imprese, per la trasformazione industriale 4.0 e lo sviluppo di più efficaci modelli di business.

Dalle fabbriche automatizzate alla Pubblica Amministrazione digitale, dalla sanità online alla mobilità connessa ed autonoma, il 5G ridefinirà le nostre esperienze quotidiane, garantirà innovazione tecnologica e crescita economica.

Il 5G e i PIL della Gran Bretagna

Secondo stime Pwc, il contributo della tecnologia 5G al prodotto interno lordo della Gran Bretagna è calcolato attorno ai 43 miliardi di sterline entro il 2030.

Il 35% delle applicazioni 5G saranno destinate al settore medico-sanitario.

“Il 5G avrà un profondo impatto sull’economia del Regno Unito, nella seconda metà del decennio, e può svolgere un ruolo importante nel rilancio dell’economia dopo la pandemia di coronavirus”, ha spiegato in una nota Rolf Meakin, PwC Global TLC Consulting Leader.

“La tecnologia ha un potenziale significativo per migliorare la produttività e creare nuove user experience in combinazione con altre tecnologie emergenti tra cui l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e aumentata e l’edge computing”, ha aggiunto Meakin.

Il contributo alla crescita economica mondiale

A livello mondiale, dall’adozione delle reti commerciali 5G e per tuto il prossimo decennio, l’aumento del Pil globale è stimato attorno ai 1.300 miliardi di dollari.

Sono diversi i settori coinvolti in questa nuova transizione tecnologica, come la sanità e l’assistenza sociale, i servizi pubblici, i mercati consumer, il settore dei media e quello dei servizi finanziari, ma in particolare è quello medico-sanitario a quantificare la spinta più significativa nel Regno Unito, con ricavi dovuti al 5G attesi sulle 15 miliardi di sterline entro il 2030.

L’effetto green delle reti 5G

A dicembre il Governo di Londra ha fissato un nuovo target climatico entro il 2030: ridurre del 68% le emissioni di gas serra (rispetto ai livelli del 1990), una tappa intermedia verso le zero emissioni attese entro il 2050.

Il 5G potrebbe aiutare anche nel percorso di avvicinamento verso questi obiettivi molto sfidanti. Uno dei modi è ridurre l’uso dell’automobile per gli spostamenti legati al proprio lavoro.

Con il telelavoro o lavoro da casa, moltissimi lavoratori non useranno più l’auto privata o la motocicletta e quindi non emetteranno più emissioni inquinanti. Stesso discorso per i tecnici che devono recarci in un determinato luogo per intervenire su un guasto, perché basterà la realtà aumentata per lavorarci su da remoto.

Oppure la telemedicina, che evita sia lo spostamento dei pazienti, sia dei medici, con diagnosi e visite tutto da remoto.