WEF, il ruolo centrale del 5G nell’era post-Covid. Scarica il report

Il 5G sarà uno strumento fondamentale per la ripresa globale post-Covid e alla crescente diffusione delle tecnologie ad esso connesse, in particolare il Cloud, AI e l’Edge computing. Questa la tesi centrale del report appena pubblicato dal World Economic Forum (WEF). La trasformazione digitale imposta dalla pandemia, con milioni di lavoratori costretti in smart working a domicilio, impone un ripensamento complessivo della nostra quotidianità, imperniato sulla presenza capillare di reti ultrabroadband.

Effetto acceleratore della pandemia

L’effetto acceleratore del Covid 19 è sotto gli occhi di tutti. Secondo il WEF, con milioni di persone confinate in casa, “diversi anni di trasformazione digitale si sono concentrati nel giro di poche settimane” durante la fase acuta del lockdown. Un effetto digitale che si è registrato in tutte le aziende, grandi e piccole, e anche a livello domestico in tutti i paesi, in maniera trasversale.

Il primo risultato concreto è stato che al mondo del lavoro sono stati forniti nuovi strumenti e che, grazie al progresso delle comunicazioni digitali, e con il 5G in arrivo, cresce l’attesa per la promessa di nuovi potenti strumenti negli anni a venire.

Il report del WEF ha individuato alcuni trend specifici legati alla diffusione del 5G per i prossimi anni.

Classic 5G mobile

Un primo cluster di opportunità è stato definito ‘classic 5G mobile’: la possibilità di svincolare completamente il posto di lavoro e i suoi asset dal luogo fisico, compreso il personale, e di abbattere comunque le distanze e le barriere fisiche grazie al 5G. Alcuni esempi sono la diagnostica da remoto tramite strumenti di smart visione AI. Un altro filone è quello dei trasporti connessi e dei veicoli senza conducente e dei droni per il trasporto di oggetti e il monitoraggio. Una serie di nuove opportunità tecnologiche che apre a nuovi modelli di business basati sulla connettività in movimento.

Tracking e monitoring

Poi, ci sono le soluzioni legate al tracciamento e al monitoraggio, dove il 5G tende ad essere stazionario e a registrare processi e movimenti da parte di altri device che si trovano nei paraggi. Chiaramente, l’IoT è coinvolto in questo ambito con applicazioni che possono svariare dalla sicurezza all’uso di asset al mantenimento e alla gestione di processi industriali.

Anche il monitoraggio e la protezione ambientale rientrano in questa categoria, così come la robotica industriale che ha svariate applicazioni in processi complessi e compiti di precisione.

Il report sottolinea inoltre il ruolo di portatore di democrazia digitale del 5G, un enabler tecnologico in grado di diffondere ovunque i suoi benefici.