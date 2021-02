L’iniziativa è tesa ad aumentare progressivamente la produzione di idrogeno “carbon neutral” a partire da fonti rinnovabili; a promuovere alimentazione ad idrogeno per mezzi di trasporto pesanti, come navi, aerei, veicoli commerciali; ad implementare applicazioni industriali, specie nei settori di difficile elettrificazione.

Entro il 12 febbraio 2021 sarà possibile inviare il proprio progetto al ministero dello Sviluppo sostenibile per partecipare all’Ipcei, un “Importante progetto di interesse comune europeo”, per la nascita ed il consolidamento di una catena strategica del valore dell’idrogeno.

Il primo Ipcei è incentrato sul tema “Tecnologie e sistemi dell’idrogeno” e riguarderà tutta la catena del valore, dalla Ricerca e Sviluppo all’implementazione delle installazioni.

L’Ipcei dell’idrogeno verde

Un obiettivo fondamentale sia per l’Unione europea, sia per l’Italia e gli altri Stati membri, perché per il raggiungimento degli obiettivi del secolo, tra cui la neutralità climatica entro il 2050 (la riduzione del 55% delle emissioni comunitarie entro il 2030), lo sviluppo dell’industria dell’idrogeno “verde” sembra essere decisivo per la sostenibilità ambientale e la decarbonizzazione dell’economia.

Tutte le progettualità altamente innovative lungo la filiera sono candidabili per essere incluse in un nuovo Ipcei, dalla produzione di idrogeno e relative attrezzature (elettrolizzatori, attrezzature per lo stoccaggio, trasporto), all’utilizzo dell’idrogeno nell’ecosistema della mobilità, agli usi industriali (soprattutto per i settori ad alta intensità energetica).

Obiettivi

L’iniziativa è tesa ad aumentare progressivamente la produzione di idrogeno “carbon neutral” a partire da fonti rinnovabili. Per fare questo è necessario anche produrre elettrolizzatori, sviluppare soluzioni per lo stoccaggio, la trasmissione e la distribuzione dello stesso.

In termini di applicazioni, bisogna promuovere alimentazione ad idrogeno per mezzi di trasporto pesanti, come navi, aerei, veicoli commerciali; implementare applicazioni industriali, per favorire la decarbonizzazione degli impianti industriali specie in quei settori di difficile elettrificazione.

Come partecipare

Chi è interessato a presentare nuovi progetti candidabili all’Ipcei, deve inviare la propria manifestazione di interesse entro la scadenza prevista, utilizzando la pec dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it.

Contestualmente, si dovranno compilare gli allegati “Project portfolio” (indicando l’ubicazione dell’investimento previsto, le caratteristiche principali del progetto, i costi ammissibili, la data di inizio e di fine del progetto) e la “Scheda Progetto” sintetica di presentazione.