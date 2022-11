I migliori utilizzi potenziali del metaverso per il business

Nonostante il clamore, quando si tratta del metaverso - alcuni dicono che sia l'evoluzione di Internet - non c'è ancora nulla di davvero concreto. Ma il potenziale è alto.

Il metaverso, con una metafora, è una grande valigia con diverse cose dentro: tecnologie, principi, potenziali utilizzi tutti ben impacchettati dentro. Ma che ancora vanno spacchettati. Questa l’immagine dell’esperto di Intelligenza Artificiale del MIT Marvin Minsky, che colloca il metaverso risiede all’interno della famiglia delle tecnologie di realtà estesa che include realtà aumentata, mista e virtuale, nonché mondi virtuali, telepresenza, video 360, filtri, gemelli digitali e altro ancora. In termini di principi chiave, il metaverso è plasmato da concetti quali immersione, coinvolgimento, persistenza e personalizzazione.

Un modo per visualizzare il potenziale del metaverso

Anche se per ora il vero metaverso ancora non esiste.

Questo perché sono ancora necessari forti progressi in aree come l’interoperabilità, gli standard e i protocolli per consentire alle sue reti di esperienze virtuali 3D di interconnettersi. Attraverso queste esperienze, gli utenti possono interagire, lavorare, imparare, giocare, rispondere, reagire e riflettere tramite avatar personalizzati che rappresentano le loro identità così come desiderano rappresentarle.

Sebbene gli strumenti e la tecnologia disponibili oggi consentano alle persone di creare i propri mini-metaversi, questi per il momento non sono ancora collegati ad altri.

Il vero metaverso si avrà quando i vari mini-metaversi si potranno collegare fra loro.

Possibili usi di business per il metaverso

Stando così le cose, che cosa può fare esattamente il metaverso per il business? Per ora si possono fare soltanto delle scommesse. Secondo Gartner, in primo luogo si potrà usare la realtà aumentata e la realtà virtuale perché questi sono gli strumenti più facili da usare per mostrare ai clienti il significato di realtà immersiva di una interfaccia digitale.

Gli usi aziendali includono lavoratori in prima linea nelle industrie pesanti che utilizzano AR per attività procedurali e guida remota. Nella realtà virtuale, include riunioni e conferenze virtuali, attività di visualizzazione e configurazione del prodotto, giochi, storytelling, attività di progettazione e collaborazione e formazione per un migliore processo decisionale.

Usi del metaverso in ambito sanitario

L’idea di un universo digitale più accessibile ed equo che corre parallela al nostro mondo fisico è convincente, ma le organizzazioni hanno davvero bisogno di vedere dove queste tecnologie possono effettivamente risolvere problemi, generare valore e lavorare insieme al meglio in sinergia, ha affermato Justin Barad, CEO e co- fondatore di Osso VR, una piattaforma di formazione e valutazione chirurgica in realtà virtuale.

“Nel nostro settore sanitario, la realtà virtuale sta svolgendo un ruolo importante nella formazione e nell’istruzione”, ha affermato Barad. “Utilizzando la realtà virtuale, le aziende consentono ai medici di tutto il mondo di praticare insieme le procedure, in modo collaborativo, su un paziente virtuale”.

Barad ha affermato che la realtà virtuale per la formazione chirurgica abbatte le barriere offrendo agli operatori sanitari la possibilità di:

• Lavorare all’unisono con tutti i membri del team chirurgico da qualsiasi parte del mondo per migliorare l’efficienza procedurale

• Assistere più comunità svantaggiate, in cui i medici non hanno accesso immediato alle istituzioni accademiche per la formazione su richiesta

• Fare formazione e training in qualsiasi momento gli orari lo consentono

• Utilizzare piattaforme che offrono la localizzazione, consentendo di esercitarsi nelle lingue preferite

Raccolta del feedback dei clienti nel metaverso

Ad esempio, tecnologie come le cuffie VR che creano una connessione più fisica per gli utenti nel metaverso consentono alle aziende di acquisire dati preziosi.

Questi strumenti possono raccogliere feedback sulle risposte emotive e sul coinvolgimento dei consumatori mentre partecipano in tempo reale alle attività, dando alle aziende l’accesso a reazioni autentiche.

Secondo gli esperti, quando gli utenti partecipano ad attività, come i giochi e il trading NFT, queste esperienze creano un’opportunità per l’esposizione inconscia del marchio, imprimendo nella memoria dell’utente e rafforzando la consapevolezza della presenza di un marchio.

Migliore cusotmer experience e programmi di fidelizzazione

Il metaverso riguarda l’esperienza del Web 3.0 in modo ricco. Ad esempio, il commercio del metaverso sarà guidato dai token. Con la tokenizzazione dei punti fedeltà, i consumatori, secondo stime, saranno disposti a spendere somme sempre più elevate, anche fino a 2.400 dollari per un paio di scarpe da ginnastica virtuali.

Queste decisioni sono guidate da una stretta associazione con il marchio e da una forte comprensione di come funzionano gli NFT per il portafoglio digitale di un marchio. Gli NFT avvicinano anche i consumatori al marchio.

Le aziende possono usarlo per creare esperienze uniche e promuovere il coinvolgimento con i proprietari del token. La trasformazione del sistema di punti fedeltà consente ai clienti di utilizzare criptovalute o stablecoin specifici del metaverso come punti fedeltà. I clienti possono spendere le criptovalute ricevute come punti fedeltà nei loro metaversi preferiti.

Commercio 3D nel metaverso

Il metaverso potrebbe aumentare drasticamente il numero di transazioni commerciali a livello globale perché sta cambiando l’offerta di inventario, che potrebbe diventare infinita.

In particolare, aumenterà le aspettative per quanto riguarda la velocità di elaborazione dei pagamenti. Nel metaverso, i clienti si aspetteranno transazioni istantanee e la consegna dell’inventario in millisecondi, e i venditori vorranno essere pagati altrettanto velocemente.

Poiché il metaverso è senza confini, non deve affrontare molti dei blocchi stradali che possono rendere difficile il commercio oltre i confini geografici. Gli abilitatori del commercio e le aziende che servono dovrebbero pensare ai consumatori nel metaverso come consumatori globali piuttosto che regionali o locali.

Il metaverso sta creando un ambiente in cui ci sarà accesso a tutti i metodi di pagamento. Acquista ora, paga dopo è solo l’inizio di nuovi termini di pagamento flessibili che emergeranno nel metaverso.