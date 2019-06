Dal primo giugno Mediaset Premium è andato “in pensione”, non è più attivo sul digitale terrestre. E i telespettatori affezionati ai suoi canali Premium di serie TV e cinema come possono continuare a guardarli? Sul digitale terrestre di Sky. La media company, in virtù dell’accordo con il Biscione, trasmette anche sul DTT.

Così, sul digitale terrestre di Sky è possibile continuare a vedere i canali Premium di serie TV e cinema, non in esclusiva, in modo semplice e a pagamento.

Semplice perché non è necessario cambiare il proprio televisore: si può utilizzare lo stesso modulo CAM o Decoder, il solito telecomando e la medesima tessera.

Sky offre oltre alle Serie TV e al Cinema dei canali Premium, anche gli show e le serie TV più attese di Sky, come “Chernobyl” dal 10 giugno e “Big Little Lies 2” dal 18 giugno, e l’intrattenimento per tutta la famiglia. E grazie a Sky Go – incluso nell’abbonamento senza costi aggiuntivi – è anche possibile vedere gli stessi canali su smartphone, tablet e PC, oltre ai 4.000 titoli disponibili on demand e visibili in mobilità.

Infine, per i nuovi clienti, lo Sport di Sky è incluso fino al 31 agosto con i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, Wimbledon e i tornei di tennis più prestigiosi, e tanti altri contenuti sportivi. C’è anche la possibilità di aggiungera all’abbonamento la visione del campionato di calcio di Serie A targato Sky (7 partite su 10 per ogni turno di campionato). Il tutto senza installare la parabola. Ma sul digitale terrestre.

Per tutte le informazioni visitare sky.it/canalipremium