Huawei premiata come Top Employer in Europa

Luigi De Vecchis, Presidente Huawei Italia: 'E’ un onore per noi ricevere ancora una volta un riconoscimento così importante, certi che contribuirà significativamente a promuovere positivamente la reputazione di Huawei in Italia e nel resto d’Europa'.

Huawei ha ricevuto il riconoscimento di ‘Top Employer 2021’ in Francia, Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo, Svizzera, Irlanda e Regno Unito, oltre ad essere stata premiata come ‘Regional Top Employer 2021’ in Europa.

Huawei fa quindi parte delle aziende certificate Top Employers Europe 2021 e delle oltre 1600 aziende Top Employers 2021 proclamate ufficialmente dal Top Employers Institute.

Certificazione

La Certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali che applicano strategie e politiche di gestione delle risorse umane orientate al miglioramento dell’ambiente di lavoro e alla promozione del benessere dei dipendenti.

“Usciamo da un anno drammatico ma, nonostante le difficoltà che hanno messo a dura prova la vita, le relazioni e il lavoro in tutto il mondo, sono particolarmente fiero e orgoglioso di potermi congratulare con Huawei per aver ottenuto la Certificazione Top Employers Europe 2021 che riflette l’applicazione costante dell’eccellenza nell’ambito delle risorse umane e la particolare attenzione rivolta alle proprie persone in tutti i Paesi in cui è stata certificata”, ha detto David Plink, CEO di Top Employers Institute.

Nuovi paesi

Rispetto al 2020, quest’anno Huawei ha ottenuto la certificazione in cinque nuovi Paesi europei (Francia, Belgio, Portogallo, Irlanda e Svizzera) oltre a riconfermare il suo titolo di Top Employer a livello nazionale in Italia, Spagna, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito e a livello continentale in Europa.

“Huawei è stata certificata Top Employer in Italia per il secondo anno consecutivo e questo riconoscimento ci riempie di orgoglio” – ha dichiarato Luigi De Vecchis, Presidente di Huawei Italia. “Fin dall’inizio dell’emergenza Covid19, abbiamo responsabilmente adottato tutte le misure necessarie per proteggere i nostri collaboratori, le loro famiglie e tutelare i rapporti con i nostri clienti e i nostri partner. Huawei Italia è stata costantemente al fianco dei propri dipendenti assicurando la frequente igienizzazione degli spazi di lavoro e la disponibilità di mascherine, di informazioni sulla pericolosità del virus e di disposizioni utili a mantenere un corretto comportamento per evitare, per quanto possibile, situazioni di contagio. E’ un onore per noi ricevere ancora una volta un riconoscimento così importante, certi che contribuirà significativamente a promuovere positivamente la reputazione di Huawei in Italia e nel resto d’Europa”.