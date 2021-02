Huawei Global Connectivity Index, in Italia migliora IoT, AI e banda larga

Huawei ha presentato la ricerca Global Connectivity Index (GCI) 2020, l’analisi che per il settimo anno consecutivo misura lo stato della trasformazione digitale di 79 Paesi – che rappresentano il 95% del PIL globale e l’84% della popolazione mondiale – fornendo una mappatura completa dell’economia digitale. Inoltre, per la prima volta in assoluto, il report delinea le cinque fasi chiave della trasformazione digitale del settore ICT: efficienza delle attività, efficienza funzionale, efficienza del sistema, efficienza e agilità organizzativa ed efficienza e resilienza dell’ecosistema.

Dalla ricerca GCI 2020 emerge chiaramente quanto la trasformazione digitale dei vari settori sia in grado di supportare i Paesi aumentandone la produttività, stimolandone la ripresa economica e sviluppandone la futura competitività. La ricerca ha inoltre dimostrato come le economie che accrescono la produttività e passano al digitale con una connettività intelligente, godano generalmente di un valore aggiunto lordo (VAL) più elevato per lavoratore o per ora lavorata.

Un focus sull’Italia

Nell’edizione GCI 2020, l’Italia si colloca tra le economie ‘Adopter’ classificandosi al 26° posto su 79 Paesi presi in esame, confermando così la posizione del 2019, con un punteggio di 60 su 120 (vs 58 nel 2019).

Tra le tecnologie che abiliteranno la connettività intelligente, cresce in Italia di 12 punti l’IoT (63 nel 2020 vs 51 nel 2019), seguito dall’IA e dal Cloud (rispettivamente invariati con 36 e 39) e dalla Banda Larga (in leggera diminuzione rispetto al 2019, 78 vs 80). Volendo invece analizzare i quattro pilastri del GCI, è la categoria relativa alle potenzialità del mercato italiano quella a registrare la maggiore crescita rispetto al 2019, in aumento di ben tre punti (60 vs 57). In particolare, tra le opportunità a livello italiano si segnala la crescente capacità dell’ICT di influenzare i modelli di business e la crescita del mercato dell’IoT su base costante. Il settore delle nuove tecnologie connesse sta infatti assumendo sempre più un ruolo determinante all’interno dell’economia italiana, forte di trovare nel Paese un terreno estremamente fertile.