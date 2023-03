ho. Mobile on air il nuovo spot Tv 

ho. Mobile lancia la nuova campagna TV, on air sulle principali emittenti televisive e sui canali digital e social, che vuole invitare le persone a entrare nel mondo di ho. Mobile con il claim “io ho. e tu?”, mostrando tutti i vantaggi offerti ai clienti.

La campagna, che ha l’obiettivo di raggiungere un pubblico ampio e intergenerazionale, è frutto della contaminazione di due mondi: da un lato l’advertising tradizionale, dall’altro quello digitale.

Testimonial della campagna è uno dei creator italiani più apprezzati, il ventisettenne bolognese Fabio Farati, in arte Faffapix che conta oltre 13 milioni di follower su TikTok. Nella campagna TV, il content creator si “tuffa” dentro il logo ho. mobile, come fosse un varco spazio-temporale, per poi riapparire in un mondo parallelo seduto su una poltrona circondato dai vantaggi del “tutto incluso” che caratterizza l’offerta di ho. Mobile, insieme alla trasparenza e alla semplicità.

La semplicità è il cuore dell’offerta di ho. Mobile ed è possibile gestirla interamente e comodamente da smartphone tramite l’app ufficiale “ho.”: dall’attivazione della SIM in soli 5 minuti caricando un semplice video-selfie, alla possibilità di controllare il credito residuo, il rinnovo dell’offerta, i minuti, gli sms e i giga ancora disponibili, o ancora ricaricare con un gesto. Inoltre, i clienti, se non sono soddisfatti dall’esperienza con ho. Mobile, possono usufruire dell’opzione “soddisfatti ho. rimborsati”, dopo trenta giorni dall’attivazione.

La campagna promuove inoltre l’offerta dedicata a tutti i clienti che passano a ho. Mobile da alcuni operatori, con minuti e sms illimitati e 180 giga per la navigazione a 7,99 euro al mese. Ulteriori informazioni sul sito di ho. Mobile: https://www.ho-mobile.it/

Lo spot è disponibile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=gstweSrnp94