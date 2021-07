Oltre un milione e trecentomila “GigaPassi” già effettuati che, grazie alla collaborazione con Treedom, diventeranno 180 alberi nella nuova foresta “ho. Una grande foresta, a piccoli passi”. Questi sono i risultati della partecipazione dei clienti a “Più Passi che Giga”, l’iniziativa con cui ho. Mobile invita i suoi clienti a camminare all’aria aperta e a “consumare responsabilmente” i propri Giga.

Grazie alla sezione “Più Passi che Giga” sull’app di ho. Mobile, ogni cliente può accettare la sfida e tenere monitorati i propri progressi del mese. Che siano camminate nel parco, in città o persino in salotto, la sfida lanciata da ho. Mobile è quella di fare più GigaPassi (1 GigaPasso = 10.000 Passi) rispetto ai Giga consumati in un mese.

Con l’iniziativa non solo si contribuisce al proprio benessere, ma si fornisce anche un importante contributo al pianeta e alla sostenibilità. Infatti, i Giga “risparmiati” contribuiscono a piantare nuovi alberi nella foresta di ho. Mobile grazie a Treedom, la prima piattaforma web al mondo a permettere di piantare un albero a distanza e seguire online la storia del progetto di cui fa parte. Con i primi risultati raggiunti sarà già possibile piantare 180 alberi.

“Più Passi che Giga” non si ferma, per promuovere l’attività all’aria aperta e contribuire a piantare nuovi alberi sull’app e sul sito di ho. Mobile sono disponibili diverse tipologie di percorsi: dalle passeggiate turistiche per scoprire le bellezze di venti città italiane a vere e proprie sfide per chi ama correre, ma anche suggerimenti per rilassanti camminate in mezzo alla natura. Disponibile anche un “convertitore in GigaPassi” dove il consumo di Giga per le principali attività digitali quotidiane viene tradotto in distanze da percorrere: “Hai passato tutta la notte su Tik Tok? Dai cammina per almeno 8 ore che valgono 5 GigaPassi”. Anche la collaborazione con Treedom prosegue, tutti i Giga risparmiati continueranno a trasformarsi in alberi reali nella foresta di ho. per dare un sostegno concreto al pianeta.

ho. Mobile è un operatore virtuale di telefonia mobile nato nel 2018 e in grado di rispondere ai bisogni dei clienti in maniera semplice e trasparente, attraverso un’esperienza totalmente digitale e omnicanale. ho. propone offerte semplici e chiare: niente costi extra, superamento di soglie, contratti o vincoli.