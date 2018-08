Lo scorso giugno ha debuttato in Italia il second brand di Vodafone: ho., un operatore virtuale che presenta tariffe più basse rispetto la casa madre pur offrendo servizi di telecomunicazioni su rete 4G.

ho-mobile.it è il sito ufficiale dell’operatore dove è possibile acquistare la Sim dell’operatore con l’unica offerta presente: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 40GB in 4G su rete Vodafone al costo di 7,99€ al mese, con la rete mobile che copre il 99% del territorio italiano di cui il 98% con la rete 4G.

Prima di poter acquistare la Sim è necessario la registrazione all’interno della piattaforma dall’apposita sezione “Accedi”. Solo dopo è possibile acquistare la SIM e fare l’ordine online attraverso la sezione “ho. 7,99€” (a prova di Legge Pisanu) pagando in totale 17,99€, che comprende Sim + Attivazione di 9,99€ a cui aggiungere anche la prima ricarica di 8€.

Per poter navigare la piattaforma l’utente può cliccare sul menù in alto a destra della home dove si presentano varie sezioni di navigazione. Su “Ricarica” il cliente può ricaricare su app e sito ho-mobile.it il credito della propria Sim.

Le altre sezioni che compongono il sito sono “Punti vendita“, utile per trovare i punti vendita ho. presenti nella propria città come Tabaccherie, ricevitorie e bar collegati alla rete di Lottomatica Italia Servizi, nei punti vendita SisalPay abilitati e nelle edicole.

Nella sezione “Supporto” invece i clienti ho. possono contare su un call center in Italia e chiedere supporto in “ho.fficina”, la community online realizzata con il contributo dei clienti.

Graficamente il sito si mostra accogliente e ricco di immagini, per un’offerta di contenuti assolutamente accessibili. Alto anche il grado di interazione offerta dalle interfacce online, con la possibilità per l’utente di percorrere numerosi canali in cui informarsi e fare acquisti in assoluta sicurezza.

Nella parte finale della home page troviamo i collegamenti alle pagine social che ho. ha lanciato per interagire con il pubblico: Facebook e Youtube. Presente l’app mobile del servizio per i sistemi Android e IOS.

Contenuti: @@@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo