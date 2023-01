ho. Mobile, al via il nuovo servizio dedicato ai propri clienti ho.+

ho. Mobile è un operatore virtuale di telefonia mobile nato nel 2018 e in grado di rispondere ai bisogni dei clienti in maniera semplice e trasparente, attraverso un’esperienza totalmente digitale e omnicanale.

ho. Mobile annuncia il lancio di ho.+, il nuovo servizio dedicato ai propri clienti che avranno la possibilità di accedere a sconti, offerte e vantaggi presso partner selezionati. Attivando ho.+, i clienti hanno anche la possibilità di raggiungere fino al doppio della velocità di navigazione. Il servizio è attivabile tramite l’app di ho. Mobile a €1,99 al mese.

L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire ancora più opportunità e vantaggi ai clienti che scelgono ho. Mobile, che possono così risparmiare sugli acquisti di tutti i giorni e avere a disposizione un’esperienza di navigazione potenziata che permette di avere ancora migliori performance, in termini di velocità, ad esempio per il download o lo streaming di video, film e serie TV.

I clienti ho. Mobile che decidono di attivare il servizio potranno ottenere ogni mese due tipologie di vantaggi. Grazie ad una rete di aziende partner convenzionate sarà possibile usufruire di buoni, sconti e offerte per l’acquisto di abbigliamento sportivo, prodotti per il benessere, carburante, viaggi e tempo libero. Con “ho. Il Turbo” invece i clienti potranno raddoppiare l’attuale velocità di navigazione passando da 30 Mbps a 60 Mbps. L’adesione a ho.+ ha un costo mensile di €1,99. In alternativa è possibile attivare singolarmente l’opzione “ho. Il Turbo” a €1,49 al mese. In entrambi i casi il rinnovo mensile è automatico e il servizio potrà essere disattivato in ogni momento tramite app.

ho. Mobile è un operatore virtuale di telefonia mobile nato nel 2018 e in grado di rispondere ai bisogni dei clienti in maniera semplice e trasparente, attraverso un’esperienza totalmente digitale e omnicanale. Con l’app di ho. Mobile è, infatti, possibile attivare la SIM, controllare i consumi e il credito residuo, ricaricare e gestire l’offerta in modo semplice e veloce. ho. propone offerte semplici e chiare: niente costi extra, superamento di soglie, contratti o vincoli. ho. Mobile è stata votata su Statista come la compagnia telefonica con il miglior servizio clienti 2022/2023 ed ha una valutazione di oltre 4 stelle su Trustpilot.