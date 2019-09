Help Interferenze, il servizio della FUB in caso di disturbi alla ricezione Tv

In caso di interferenze LTE alla ricezione del digitale terrestre è possibile rivolgersi al servizio gratuito della Fondazione Ugo Bordoni.



Il cittadino che rileva disturbi alla televisione digitale terrestre può effettuare una Segnalazione al servizio HELP Interferenze della FUB (Fondazione Ugo Bordoni) per verificare se il proprio problema dipende dalle interferenze create dai segnali LTE, con cui vengono trasmessi i nuovi servizi 4G per la telefonia mobile.

HELP Interferenze, affidato alla Fondazione Ugo Bordoni, è il servizio di assistenza ai cittadini che riscontrano disturbi alla TV digitale terrestre, dovuti alle interferenze tra i segnali LTE e quelli televisivi.

Tramite il servizio è possibile sapere se l’indirizzo coinvolto dal problema rientra tra le zone geografiche interessate dalle interferenze LTE e ricevere adeguato supporto.

Il costo del servizio e i relativi interventi tecnici degli antennisti sono a carico degli operatori titolari delle frequenze in banda 800 MHz.

Compilando il web form si può inviare una Segnalazione al servizio HELP interferenze per verificare se i disturbi della tua TV dipendono dall’interferenza creata dai segnali LTE.

In caso positivo si ha diritto alla richiesta dell’intervento per il ripristino della corretta ricezione dei segnali televisivi; si riceverà un’email di conferma e successivamente verrà contattato da un antennista autorizzato per effettuare l’intervento di ripristino della corretta ricezione dei segnali televisivi dell’impianto di antenna TV.

https://www.helpinterferenze.it/Segnalazioni