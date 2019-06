Guida MailUp per gli store online: “Massaging apps per gli ecommerce”

Lo shopping da dispositivo mobile è una realtà anche nel nostro Paese, da anni ormai, e secondo stime del Politecnico di Milano dovrebbe continuare a crescere, ad un tasso annuo del 32%, fino a riguardare il 50% della vendita di prodotti.

Questo significa che gli store online e le piattaforme ecommerce dovranno tenere conto di questo comportamento di acquisto, che è predominante in realtà, cercando di sfruttare le opportunità di business che si celano dietro al mobile shopping o mshopping.

MailUp ha pubblicato oggi sul suo sito web la guida “Messaging apps per gli ecommerce”, dedicata ai negozi online, per accompagnarli alla creazione di una strategia di marketing su messaging apps: “C’è un canale che gli ecommerce si troveranno sempre più a dover presidiare: quello delle app di messaggistica, che oggi possono schiudere alle aziende tutto il potenziale del Marketing Conversazionale. Con la guida che presentiamo oggi vogliamo mostrare agli e-commerce quanto sia semplice mettere a punto e lanciare una strategia per Facebook Messenger e Telegram”, ha dichiarato Stefano Branduardi, Marketing Director di MailUp.

“Sono cinque operazioni, tanto semplici quanto decisive, per portare prodotti, collezioni e cataloghi nei luoghi dove, realmente, avviene la conversazione tra le persone, dove tutti noi – intesi come consumatori – vorremmo ricevere i prodotti dei brand che amiamo”.

La guida mostra in maniera chiara ed efficace in che modo può avvenire l’incontro tra la sfera ecommerce a la sfera della conversazione su app di messaggistica.

Le cinque azioni citate, utili a mettere a punto e avviare una strategia marketing conversazionale base, sono le seguenti: dalla raccolta dei contatti alla creazione di un automatismo con cui notificare ogni nuovo arrivo in catalogo; dalla definizione del layout del messaggio alla creazione di campagne speciali dedicate a momenti chiave dello shopping online (saldi stagionali, Black Friday, Natale); infine, come ultimo step, i tre passaggi per lanciare un canale Telegram dedicato ai clienti fedeli.

Oltre al dato sopra menzionato relativo all’mcommerce, è bene ricordare che in Italia l’ecommerce è a tutti gli effetti il vero e proprio motore di espansione e innovazione del retail offline. Ad evidenziarlo ci sono i dati presentati degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano a Netcomm Forum 2019: il valore degli acquisti online è aumentato del +16% nel 2018, con una stima del +15% per il 2019. Il valore complessivo è di oltre 31 miliardi di euro.

Per scaricare gratuitamente la guida “Messaging apps per gli ecommerce “ è sufficiente compilare il form direttamente nella pagina dedicata.