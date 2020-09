Green meteo, il nuovo programma per ragazzi sul tempo e l’ecologia

Il programma andrà in onda da venerdì 25 settembre, ogni venerdì per 17 puntate, alle ore 18.00 su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre e di tivùsat, qui disponibile anche in HD al canale 142).

Le iniziative di Rai Ragazzi non finiscono mai e dopo il supporto fornito al sistema scolastico in questi mesi singolari che hanno caratterizzato il 2020, torna all’azione con un nuovo programma: Green meteo.

Come sarà il tempo nel weekend? È da questa domanda che parte Green Meteo, il nuovo e speciale programma meteo ecologico dedicato ai ragazzi.

Il programma andrà in onda da venerdì 25 settembre, ogni venerdì, alle ore 18.00 su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre e di tivùsat, qui disponibile anche in HD al canale 142).

Le puntate al momento sono 17, dalla durata di 4 minuti ciascuna.

Ma di cosa si tratta nello specifico? Riccardo Cresci, in uno studio virtuale che riproduce l’Italia con grafiche particolari e innovative e con un linguaggio adatto al target di Rai Gulp, informerà i ragazzi proprio sulle previsioni per il sabato e la domenica, lanciando alla fine un servizio di circa un minuto in cui un giovane scienziato/esperto fornirà tanti dati e notizie utili per un ambiente più ecosostenibile.

I temi trattati in ogni puntata si ispirano ai 17 Principi della Sostenibilità.