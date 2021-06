Giornata mondiale dell’ambiente, continua l’impegno di Sky

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, prosegue l’impegno di Sky per la salvaguardia del pianeta. La media company è impegnata da tempo a sensibilizzare milioni di persone, utilizzando la propria voce per raccontare i temi centrali dell’ambiente, come i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, la biodiversità, la desertificazione e il consumo di suolo, gli obiettivi dell’Agenda 2030, l’economia circolare. Inoltre il gruppo promuove da anni un business responsabile e sostenibile, con l’attuazione su scala internazionale di progetti concreti per contribuire alla realizzazione di un futuro migliore. Dopo essere diventata la prima carbon neutral media company per le emissioni dirette, con la campagna Sky Zero il gruppo si è impegnato ad essere la prima media company in Europa a diventare net zero carbon entro il 2030, riducendo di almeno il 50% le emissioni causate dai propri prodotti, dai propri fornitori nel mondo e dal proprio business.

Il gruppo Sky è Principal Partner e Media Partner del vertice internazionale sul cambiamento climatico COP26, la conferenza delle Nazioni Unite che deciderà cosa il mondo dovrà fare per il clima nel prossimo decennio e quali cambiamenti ci aspettano nel futuro, che si terrà a Glasgow.

Protocollo

Sky Italia, in particolare, attraverso un protocollo siglato con il Ministero della Transizione Ecologica, sta promuovendo una serie di iniziative e attività volte a sensibilizzare e coinvolgere il proprio pubblico sulle tematiche chiave per la tutela dell’ambiente, in vista dei grandi appuntamenti internazionali di cui l’Italia sarà protagonista in questo anno decisivo per il clima: la COP26 di Glasgow, ma anche l’evento preparatorio (Pre-COP) e l’evento internazionale dedicato ai giovani “Youth4Climate2021: Driving Ambition”, che si terranno a Milano a partire dalla fine di settembre.

In una sorta di marcia di avvicinamento a questi importantissimi eventi, che vedrà i canali e la programmazione di Sky dedicare un’attenzione sempre maggiore ai temi dell’ecologia e della sostenibilità, Sky organizza assieme al Ministero della Transizione Ecologica un incontro dedicato alla Giornata Mondiale dell’Ambiente, in onda su Sky TG24 domani, 5 giugno 2021, alle 12 (e in replica alle 20.45), che vedrà la partecipazione del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, assieme a Stefano Boeri, architetto e presidente del Comitato Scientifico di Forestami, Ilaria Capua, direttore One Health Center dell’Università della Florida e Andrea Illy, presidente di Illycaffè, con la moderazione di Sarah Varetto, responsabile della sostenibilità e della comunicazione di Sky Italia. L’obiettivo sarà capire come istituzioni, scienza, società e impresa possano agire e collaborare per il “Ripristino degli Ecosistemi”, tema scelto quest’anno dal World Environment Day, con l’obiettivo di prevenire, fermare e invertire i danni inflitti al pianeta, anche alla luce delle ingenti risorse dedicate all’ambiente all’interno del PNRR, che possono consentire un radicale cambio di passo negli stili di vita e di consumo nel nostro Paese. La Giornata del 5 giugno infatti lancerà ufficialmente il Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino dell’Ecosistema, introdotto con la missione globale di far rivivere miliardi di ettari, dalle foreste ai terreni agricoli, dalla cima delle montagne alle profondità del mare.