Giga illimitati su smartphone, le offerte già disponibili

Il mercato delle offerte mobile degli ultimi anni, come avrete notato, si è arricchito di nuovi protagonisti (Iliad fra tutti, ma anche interessanti operatori virtuali come ho. e Kena) e di nuove formule tariffarie legate alle esigenze sempre più forti degli utenti per quanto riguarda la connessione dati su smartphone.

Oggi non è raro trovare piani con almeno 40-60 GB, a costi molto interessanti. È possibile fare un confronto delle tariffe cellulari su SOSTariffe.it per capire come ormai la maggior parte degli operatori offra una o più soluzioni con un traffico dati generoso: non tutti, però, sanno che alcuni di essi si stanno spingendo oltre, aprendo la strada ai giga illimitati su mobile.

Il limite principale rimasto delle offerte cellulari rispetto alle connessioni fisse è, infatti, la soglia mensile di dati a disposizione: sulle prestazioni, invece, il 4G e le sue dirette evoluzioni permettono oggi di avere velocità e stabilità addirittura superiori ad alcune linee di casa. Il consumo dati, quindi, è certamente un ostacolo che impedisce di considerare la rete mobile una vera e propria alternativa al fisso.

Tuttavia, alcuni provider che operano sia su fisso che su mobile hanno deciso di fidelizzare maggiormente i clienti, offrendo giga illimitati ad alcune particolari condizioni. Vediamo le promo più interessante e come funzionano.

Super Fibra 3 + ALL-In Super Power (giga illimitati)

Una delle prime società a lanciare questa formula è stata Wind Tre: sul listino Tre Italia, infatti, è possibile scegliere un piano casa Super Fibra a 26,98 euro al mese, con Internet, chiamate illimitate, attivazione gratuita, modem in comodato d’uso senza costi e assistenza Kasko.

In più, chi sceglierà di attivare su mobile l’offerta ALL-IN Super Power, avrà sia il costo mensile ribassato (7,99 euro al mese, anziché 14,99 euro), sia i giga illimitati (anziché 100). La tariffa mobile di Tre, lo ricordiamo, prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi e il costo di attivazione gratuito se viene richiesta online. La promozione può essere attivata in un massimo di 3 sim.

Per saperne di più è consigliabile contattare l’assistenza clienti Tre oppure andare presso il 3 Store più vicino.

TIM UNICA (Giga illimitati)

Di recente anche Telecom Italia ha deciso di lanciare un’iniziativa simile, ribattezzata TIM UNICA: i clienti sia fissi che mobile TIM che addebiteranno entrambi i costi dei due servizi in bolletta, riceveranno i dati illimitati su cellulare. L’offerta, secondo quanto dichiarato dalla compagnia, è rivolta a tutti i clienti e si può attivare su un massimo di 6 sim, da abbinare in fattura.

La promozione TIM UNICA è attivabile online, attraverso il sito ufficiale TIM.it, oppure recandosi personalmente in un negozio TIM.

Vodafone Giga Family (50 o 100 GB al mese in omaggio)

Pur non offrendo i giga illimitati come i diretti concorrenti visti in precedenza, è doveroso citare anche l’offerta Vodafone per i clienti che decidono di sottoscrivere fisso e mobile con l’operatore e di addebitare tutto in fattura, la Giga Family: la prima sim che verrà unita al pacchetto riceverà in omaggio 50 GB. Aggiungendo una seconda scheda e fino ad un massimo di 6 sim, i giga in omaggio sono 100 e verranno assegnati a tutti, anche alla prima linea che inizialmente aveva ricevuto 50 GB.

Per poter sottoscrivere le offerte Giga Family di Vodafone è necessario recarsi presso un negozio della compagnia.

Vodafone Infinito (giga illimitati senza necessità del fisso)

Ricordiamo, inoltre, che Vodafone è attualmente l’unico operatore ad offrire tariffe cellulari con Internet illimitato – la gamma Infinito – sul proprio listino, a partire da 26,99 euro al mese, anche senza la necessità di avere la rete fissa con il provider. In questo caso, però, è prevista una limitazione sulla velocità in due piani sui tre proposti.

Vodafone Infinito (26,99 euro al mese): tutto illimitato (minuti, sms e giga), 1000 minuti verso l’estero, Roaming Extra UE con 200 minuti e 1 GB. Velocità in download limitata a 2 Mbps;

Vodafone Infinito Gold Edition (29,99 euro al mese): tutto illimitato (minuti, sms e giga), 1000 minuti verso l’estero, Roaming Extra UE con 300 minuti e 2 GB. Velocità in download limitata a 10 Mbps;

Vodafone Infinito Black Edition (39,99 euro al mese): tutto illimitato (minuti, sms e giga), 1000 minuti verso l’estero, Roaming Extra UE con 500 minuti e 5 GB. Velocità in download massima.

Insomma, la connessione “flat” su cellulare, benché legata spesso a formule contrattuali precise e offerte limitate, cominciano a spuntare anche nel nostro paese: vedremo se nel corso del 2020 qualche compagnia mobile deciderà di offrire giga illimitati a costi interessanti e senza troppe limitazioni di banda, aprendo la strada ad una nuova ondata di piani per la telefonia mobile, in vista della diffusione sempre più capillare del 5G per i prossimi anni.