Games, Vodafone diventa premium partner di ESL

Vodafone è diventata premium partner di ESL, la prima società di eSport del mondo, e ne sponsorizzerà i principali eventi: Intel® Extreme Masters, ESL One e ESL Pro League.

Attualmente quello dell’eSport è uno dei settori in più rapida crescita sul mercato internazionale: i tornei ESL si svolgono in tutto il mondo, con i migliori giocatori e le migliori squadre che si sfidano davanti a un pubblico che assiste dal vivo e milioni di fan che seguono gli eventi online.

La collaborazione con ESL mette in evidenza la capacità di Vodafone di connettere giocatori e fan di 25 paesi attraverso una rete internazionale che conta più di 500 milioni di connessioni mobili – delle quali 104 milioni viaggiano già su 4G ad alta velocità – e 19 milioni di connessioni a banda larga fissa. La partnership sarà anche una vetrina per lo sviluppo delle nuove tecnologie 5G, destinate a rivoluzionare il settore dei videogiochi.

Vodafone collaborerà con ESL anche per sostenere una serie di iniziative volte a promuovere la diversità e la partecipazione femminile nel settore dell’eSport, tradizionalmente dominato dagli uomini. Per questo Vodafone sarà premium partner della sfida femminile di eSport che si terrà a maggio durante l’evento IEM di Sydney e collaborerà con le giocatrici di punta del panorama femminile mondiale per evidenziare le opportunità che esistono anche per le donne di partecipare da giocatrici professionali agli eSport o di costruirsi una carriera nel settore.

Ecco cosa ha dichiarato Serpil Timuray, Chief Operations & Strategy Officer di Vodafone Group: “Siamo lieti di lanciare questa partnership con ESL, che ci permette di creare una delle più grandi reti internazionali di eSport in un momento in cui il settore conosce una rapida crescita di pubblico e ci sono nuove tecnologie pronte a offrire esperienze migliori. Non vedo l’ora di unirmi ai nostri clienti che in 25 paesi assistono, da casa o dai loro dispositivi mobili, agli appassionanti tornei di eSport di ESL”.

“Siamo felici che Vodafone sia un nostro nuovo partner di telecomunicazione per diversi nostri eventi”, ha dichiarato Ralf Reichert, CEO di ESL. “E assieme a Vodafone non vediamo l’ora di poter connettere ancora più persone e promuovere la diversità nell’eSport, garantendo migliori condizioni tecnologiche per i giocatori, i fan e i nostri dipendenti, sostenendo progetti di responsabilità aziendale, e portando a conoscenza di un pubblico più vasto il settore dell’eSport. Vodafone si è impegnata a sostenere ESL con tutta la sua competenza e la sua forza e di questo non potremmo essere più felici”.

Di seguito gli eventi mondiali dal vivo per i quali Vodafone sarà Premium Partner, e dei quali verranno a tempo debito annunciate le date:

IEM Sydney – Maggio 2018, Australia

ESL One Birmingham – Maggio 2018, Regno Unito

ESL One Colonia – Luglio 2018, Germania

L’accordo di sponsorizzazione di Vodafone con ESL include un nuovo segmento di trasmissione dal vivo intitolato “The Vodafone View”, distribuzione di contenuti e di pubblicità, e branding e attivazione di marketing durante gli eventi.

La partnership ESL si basa sul crescente coinvolgimento di Vodafone nell’eSport, di cui sono esempio le recenti sponsorizzazioni di “Vodafone Giants” in Spagna e di Mousesports, la più famosa squadra di giocatori di eSport tedesca.