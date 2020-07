Gabriella Vacca in Sky Italia come Chief Technology Officer dal 24 agosto

Gabriella Vacca, che può vantare un'esperienza di 10 anni in Comcast, entra in Sky Italia come nuovo Chief Technology Officer dal 24 agosto.

Sky Italia annuncia l’ingresso in azienda di Gabriella Vacca, che a partire dal 24 agosto assumerà il ruolo di Chief Technology Officer a diretto riporto dell’amministratore delegato, Maximo Ibarra.

Nell’ambito di una organizzazione sempre più integrata anche a livello di gruppo, Gabriella Vacca assumerà inoltre la responsabilità della struttura di Group Enterprise Technology, riportando a Mohamed Hammady, Chief Technology Officer di Sky Group.

Laureata in Ingegneria all’Università di Torino e con un MBA conseguito presso la Golden Gate University di San Francisco, Gabriella Vacca entra in Sky dopo dieci anni in Comcast, dove ricopre il ruolo di Vice President Enterprise Technology Solutions. Prima di entrare in Comcast, Gabriella Vacca ha maturato una lunga esperienza lavorativa in diversi settori e società, tra cui start up internazionali e aziende quali ESPN Mobile, Disney e AT&T.

“La visione globale, l’approccio pragmatico e l’attenzione alle persone sono tra i tratti distintivi di Gabriella Vacca. Sono certo che la sua capacità di ideare soluzioni tecnologiche che creano valore ci aiuteranno a essere ancora più competitivi e innovativi nel nostro business, dove idee nuove e versatilità sono ormai imprescindibili. Non da ultimo, il suo ingresso contribuisce a fare un altro passo avanti in direzione di una migliore rappresentanza del talento femminile ai vertici della nostra azienda” commenta Maximo Ibarra, AD di Sky Italia.