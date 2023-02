L’intervento di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica, all’evento “Il Piano 2030 del settore elettrico: le opportunità per la filiera italiana”, organizzato a Roma da Elettricità Futura, Enel Foundation e Althesys.

“L’elettricità prodotta da fonti rinnovabili rappresenta la via fondamentale per attuare gli obiettivi che ci siamo posti entro il 2050. Questo settore oggi rappresenta il motore economico e culturale della transizione energetica, in grado di attivare entro dieci anni fino a mezzo milione di nuovi posti di lavoro green”.

Lo ha detto durante il suo intervento Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica, all’evento “Il Piano 2030 del settore elettrico: le opportunità per la filiera italiana”, organizzato a Roma da Elettricità Futura, Enel Foundation e Althesys. In occasione dell’incontro, sono stati illustrati i risultati finali dello studio “La filiera italiana delle tecnologie per le energie rinnovabili e smart verso il 2030” realizzato da Enel Foundation, con Althesys ed Elettricità Futura.

“Esiste – aggiunge Pichetto – un parco di progetti e investimenti che attende il via libera dal sistema delle autorizzazioni: al Ministero stiamo lavorando per sbloccare procedure spesso farraginose che bloccano questi impianti. La conoscenza e il talento dell’imprenditorialità italiana – conclude – possono costruire la nostra sicurezza energetica, nella sostenibilità ambientale”.