Rete distribuzione, Armani (Enel Grids)“Necessaria gestione sostenibile per gli operatori”. Lo Studio

Lo studio di TEHA, in collaborazione con ENEL, mette in luce il ruolo strategico della rete di distribuzione elettrica e l’importanza degli investimenti in questo settore.

Estratto dell’articolo pubblicato originariamente sulla testata giornalistica Energia Italia News

Transizione energetica, il ruolo chiave della rete di distribuzione

La rete di distribuzione ha un ruolo chiave per abilitare la transizione energetica. Si rendono quindi necessari investimenti, per permettere alla rete di gestire il cambiamento di assetto del sistema elettrico e far fronte ai cambiamenti climatici. È quanto emerge dallo Studio “Il ruolo della distribuzione elettrica per una transizione energetica sicura”, realizzato da TEHA in collaborazione con Enel.

Secondo Gianni Vittorio Armani, Direttore Enel Grids and Innovability di Enel, “alla luce dei cambiamenti in atto nel sistema elettrico e di quelli richiesti per raggiungere la decarbonizzazione, il consolidamento e sviluppo della rete di distribuzione […]”

