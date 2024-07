Positivi i dati economico-finanziari consolidati del primo semestre 2024 del Gruppo Enel

I risultati della relazione finanziaria del primo semestre del 2024 approvati dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo Enel, restituiscono un quadro positivo del lavoro svolto dalla società in questi mesi e predispongono una seconda parte dell’anno in cui è possibile attendersi un quadro operativo profittevole, resiliente e improntato alla crescita del valore.

Lo ha confermato anche l’amministratore delegato del Gruppo Enel, Flavio Cattaneo, nel suo commento ai dati: “Nel corso del primo semestre 2024 abbiamo conseguito eccellenti risultati, guidati da una significativa crescita organica realizzata attraverso la rigorosa esecuzione dei pilastri del nostro Piano Strategico. Le azioni manageriali intraprese ci hanno già permesso di ripristinare una solida generazione di flussi di cassa operativi e di ridurre l’indebitamento finanziario a circa 55 miliardi di euro se consideriamo anche le operazioni in fase di finalizzazione già annunciate al mercato, raggiungendo così un livello di leverage tra i più bassi dell’intero settore”.

“Continueremo ad applicare questo approccio concreto con grande disciplina – ha proseguito Cattaneo – anche nel prosieguo dell’anno, per costruire un’azienda sempre più profittevole, resiliente e in grado di generare valore a beneficio dei nostri azionisti e degli altri stakeholder. Per fine anno, confermiamo il raggiungimento dei target fissati per il 2024. In particolare, i risultati conseguiti e la visibilità sul prossimo semestre ci proiettano nella parte alta del range della guidance comunicata ai mercati, che, anche nel rispetto del raggiungimento della neutralità di cassa, ci permetterebbe di erogare un dividendo superiore al fisso minimo di 0,43 euro per azione”.

I risultati

Nei primi sei mesi del 2024, il risultato netto ordinario del Gruppo ammonta a 3.956 milioni di euro, con un incremento di 677 milioni di euro rispetto all’analogo periodo del 2023 (+20,6%).

I ricavi del primo semestre 2024 sono pari a 38.731 milioni di euro, in diminuzione di 8.364 milioni di euro (-17,8%) rispetto al primo semestre 2023. (-17,8%) rispetto al primo semestre 2023.

Il margine operativo lordo ordinario (EBITDA ordinario) del primo semestre 2024 ammonta a 11.681 milioni di euro, in aumento di 942 milioni di euro rispetto al primo semestre 2023 (+8,8%). Si segnalano, in particolare, i positivi risultati derivanti dalla gestione operativa dei business integrati (Enel Green Power, Generazione Termoelettrica e Mercati Finali), in aumento di 1.221 milioni di euro (1.454 milioni di euro al netto delle variazioni di perimetro prevalentemente in Romania, Grecia e Argentina), nonché il miglioramento del margine delle attività di Enel Grids, se si escludono gli effetti delle variazioni di perimetro rispetto all’analogo periodo del 2023.

Il risultato operativo (EBIT) del primo semestre 2024 ammonta a 8.988 milioni di euro, in aumento di 2.863 milioni di euro (+46,7%) rispetto all’analogo periodo del 2023.

La situazione patrimoniale evidenzia un capitale investito netto al 30 giugno 2024, inclusivo delle attività nette possedute per la vendita di 728 milioni di euro (3.603 milioni di euro al 31 dicembre 2023), pari a 105.927 milioni di euro (105.272 milioni di euro al 31 dicembre 2023).

Gli investimenti ammontano a 5.279 milioni di euro nel primo semestre 2024, in diminuzione di 763 milioni di euro rispetto all’analogo periodo del 2023 (-12,6%). Gli investimenti effettuati nel periodo sono focalizzati in Enel Grids (2.814 milioni di euro, 53% del totale) e in Enel Green Power (1.634 milioni di euro, 31% del totale).

Generazione e trasporto di energia

L’energia netta prodotta dal Gruppo Enel nel primo semestre 2024 è pari a 96,74 TWh3, con una riduzione di 5,3 TWh rispetto al valore registrato nell’analogo periodo del 2023 (-5,2%; -0,9% a parità di perimetro).

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stata ampiamente superiore rispetto alla produzione da fonte termoelettrica, raggiungendo 67,65 TWh4 (60,46 TWh nell’analogo periodo del 2023, +11,9%), a fronte di una produzione da fonte termoelettrica pari a 16,85 TWh (29,10 TWh nell’analogo periodo del 2023, -42%).

La produzione a zero emissioni ha raggiunto l’82,6% della generazione totale del Gruppo Enel considerando unicamente la produzione da capacità consolidata, mentre è pari all’84% includendo anche la generazione da capacità gestita (+11 punti percentuali rispetto all’analogo periodo del 2023). L’ambizione a lungo termine del Gruppo Enel è di azzerare le emissioni dirette e indirette entro il 2040.

L’energia elettrica trasportata sulle reti di distribuzione del Gruppo Enel nel primo semestre 2024 si attesta a 236,8 TWh, di cui 104,7 TWh in Italia e 132,1 TWh all’estero. I volumi di elettricità distribuita in Italia sono aumentati di 1,6 TWh (+2%) rispetto al primo semestre 2023.

Confermate le linee definite nel Piano strategico 2024-2026

In tale contesto, l’azione strategica del Gruppo prosegue lungo le linee definite nel Piano Strategico 2024-2026.

Tra il 2024 e il 2026, il Gruppo ha pianificato investimenti totali lordi pari a circa 35,8 miliardi di euro:

18,6 miliardi di euro circa nelle Reti , con focus su miglioramento della qualità, resilienza e digitalizzazione, nonché su nuove connessioni;

, con focus su miglioramento della qualità, resilienza e digitalizzazione, nonché su nuove connessioni; 12,1 miliardi di euro circa nelle Rinnovabili , puntando su eolico onshore, solare e batterie di accumulo, facendo anche leva sul repowering;

, puntando su eolico onshore, solare e batterie di accumulo, facendo anche leva sul repowering; 3 miliardi di euro circa nei Clienti, con una gestione attiva del portafoglio clienti mediante offerte bundled multi-play, che includano beni e servizi in un portafoglio integrato offerto attraverso un unico touchpoint.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz