Enel si aggiudica 11,5 GW nell’asta del mercato della capacità per il 2025

Si è conclusa l’asta del mercato della capacità che assegna contratti relativamente alla capacità disponibile per il sistema elettrico (CDP). L’asta, indetta da Terna – Transmission System Operator (TSO) per l’Italia – è valida per l’anno di consegna 2025. Enel si è aggiudicata contratti per 11,5 GW su un totale di circa 42,2 GW assegnati dal TSO e, in particolare, 10,5 GW di capacità esistente e 1 GW di capacità estera.

Introdotte nel 2019, le aste del mercato della capacità sono uno degli strumenti previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica del Paese, permettendo la chiusura delle centrali a carbone entro il 2025 e promuovendo gli investimenti necessari di tecnologia flessibile per garantire le condizioni di adeguatezza e sicurezza del sistema elettrico nazionale.

