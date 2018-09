Fuoricinema 2018, Sky Italia è media partner dell’evento

Sky Italia è media partner dell’edizione 2018 di Fuoricinema (14-16 settembre 2018 a Milano Citylife) con due appuntamenti sul palco principale della manifestazione giunta alla sua terza edizione e che aprirà la prima edizione della Milano Movie Week, a cui Sky parteciperà con altre iniziative.

Sabato 15 settembre, alle 19.50, andrà in scena il panel intitolato CINEPOP SHOW: Raccontare il Cinema (e Fuoricinema) in tv, un incontro firmato Sky Cinema moderato da Francesco Castelnuovo che intende raccontare il rapporto tra il cinema e la televisione a partire dall’esperienza di Cinepop, il programma di infotainment di Sky Cinema in onda tutti i giorni in prima serata. Saranno presenti il regista del programma Max Croci e le attrici che hanno partecipato alla conduzione di Cinepop negli ultimi mesi: Michela Andreozzi, Laura Adriani, Enrica Guidi, l’attuale conduttrice Stella Egitto ed Euridice Axen, che prenderà il timone del programma il prossimo 1° ottobre. Anche venerdì 14 settembre, Sky sarà presente con la giornalista di Sky Cinema Barbara Tarricone che alle 20 introdurrà i film della serata proponendo un’intervista esclusiva di Cinepop al regista Spike Lee.

Cinepop racconterà, inoltre, la terza edizione di Fuoricinema con rubriche, interviste e approfondimenti nella puntata del suo supplemento domenicale Super Cast, in onda domenica 16 settembre, e nella puntata di lunedì 17 settembre, sempre alle 21.00 su Sky Cinema Uno.

Domenica 16 settembre, alle 20.30, si terrà la proiezione in anteprima del primo episodio della nuova serie HBO Sharp Objects, che sarà trasmessa dal giorno successivo, lunedì 17 settembre, alle 21.15 in esclusiva su Sky Atlantic. La proiezione sarà preceduta dall’introduzione di Federico Chiarini a partire dalle ore 20.

Basata sull’omonimo romanzo di Gillian Flynn (già autrice di Gone Girl – L’amore bugiardo) e diretta da Jean-Marc Vallée, regista di Big Little Lies e di Dallas Buyers Club, la serie ha come protagonista Amy Adams che veste i panni della giornalista di Chicago Camille Preaker. Quando questa fa ritorno nella sua città natale, Wind Gap, nel Missouri, si ritrova a indagare su una storia sconcertante: gli omicidi di due preadolescenti. Per raccontarla – e per sopravvivere a questo ritorno a casa – Camille deve confrontarsi con il suo passato intricato, finendo col rivedersi un po’ troppo intimamente nelle giovani vittime.

Sharp Objects è uno dei titoli che sarà al centro anche di Series Day – Parliamo di cose serie, una giornata interamente dedicata alle serie tv che si svolgerà ad Anteo – Palazzo del Cinema lunedì 17 settembre dalle 13 alle 21 all’interno della Milano Movie Week. Programma completo e prenotazioni gratuite all’indirizzo www.seriesday.it. L’iniziativa è curata da BetterNow in collaborazione con Sky Atlantic.