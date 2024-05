La conclusione delle attività è prevista per fine maggio. L’infrastruttura FSE 2.0 è stata realizzata nell’ambito del PNRR, per migliorare la condivisione dei dati sanitari tra le regioni.

Lepida, in qualità di partner tecnologico della Regione Emilia-Romagna, partecipa ai Crash Program indetti dal Dipartimento della Transizione Digitale per testare l’infrastruttura FSE 2.0, la nuova piattaforma per la condivisione dei dati sanitari in Italia.

Le altre regioni coinvolte sono Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Campania. I test riguardano la trasmissione, la sostituzione e la cancellazione di documenti clinici di test verso l’infrastruttura nazionale, costituita dal Gateway e dall’Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità (INI).

Il Gateway ha le funzionalità di verifica dei documenti sanitari, di validazione del contenuto tramite l’utilizzo di terminologie standard e di trasmissione dei dati verso INI, al fine di indicizzare i documenti nel Fascicolo Sanitario del Cittadino.

Il programma dei test prevede sei sprint in cui le Regioni svolgeranno i test in autonomia, intervallati da incontri di verifica con tutti i soggetti coinvolti.

La conclusione delle attività è prevista per fine maggio. L’infrastruttura FSE 2.0 è stata realizzata nell’ambito del PNRR, per migliorare la condivisione dei dati sanitari tra le regioni e rappresenta un importante passo avanti per la digitalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale.