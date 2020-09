L’appuntamento con la nuova edizione dello show di Maurizio Crozza torna ogni venerdì dal 18 settembre, in diretta e in prima serata (alle ore 21:25) su Nove.

Dopo il record di ascolti registrato durante l’ultima edizione (con punte di 6,4% di share e oltre 1,4 milioni di telespettatori), “Fratelli di Crozza” si appresta a ripartire con una nuova stagione su Nove (canale 9 di tivùsat e 109 in HD).

L’appuntamento con la nuova edizione dello show di Maurizio Crozza torna ogni venerdì dal 18 settembre, in diretta e in prima serata (alle ore 21:25) su Nove.

Lo spettacolo comico più divertente d’Italia sarà ancora una volta in prima serata e in diretta sul canale della piattaforma Discovery Channel.

Protagonista assoluta del venerdì sera, dunque, sarà ancora una volta la verve satirica dell’artista genovese che, in un vero e proprio one-man-show, rappresenterà i vizi e le virtù degli italiani attraverso monologhi, canzoni, brillanti imitazioni di personalità celebri e gli spassosi personaggi nati dalla sua fantasia, che hanno fatto del suo stile un marchio inimitabile della satira italiana.

Per non perdervi tutte le puntate del nuovo programma e le ultime novità in arrivo in tv, continuate a seguire gli aggiornamenti di Tivù La Guida.