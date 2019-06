Lo scorso 15 giugno è morto all’età di 96 Franco Zeffirelli, uno dei più grandi registi del cinema italiano che con i suoi film sensibili ed eleganti ha segnato la storia della settima arte. Un maestro assoluto da scoprire attraverso le sue opere più belle.

Ecco quali sono 7 film migliori del grande regista secondo tivùsat:

“Gesù di Nazareth“ – Il lavoro più celebre del grande regista è dedicata alla figura di Gesù. La fiction del 1977 fu trasmessa in cinque puntate su Rai 1 e raccolse un enorme successo grazie ad un cast stellare: da Robert Powell(Gesù) a Olivia Hussey (Maria), da Peter Ustinov (Erode) a Laurence Olivier eAnthony Quinn. “La isbetica domata“ – Elisabeth Taylor e Richard Burton mettono in scena il primo grande successo del regista che guadagnò tre David di Donatello e due nomination all’Oscar. “Romeo e Giulietta“ – Zeffirelli mette in scena una delle versioni più commuoventi del dramma di Shakespeare. Indimenticabili protagonisti del film, che ottiene una nomination agli Oscar, sono i giovanissimi Leonard Whiting (Romeo) e Olivia Hussey (Giulietta). “Fratello sole, sorella luna“ – Liberamente ispirato alla vita e alle opere di San Francesco d’Assisi (interpretato da Graham Faulkner), è il film che fa ottenere a Franco Zeffirelli il David di Donatello per la migliore regia. “Jane Eyre“ – Ispirato dall’omonimo romanzo di Charlotte Brontë, il film con Geraldine Chaplin, William Hurt, Charlotte Gainsbourg e Maria Schneider è uno dei migliori dell’ultima produzione di Zeffirelli. “Amleto“ – Ancora un dramma di Shakespeare nella filmografia del regista. Interpretato da Mel Gibson (Amleto), Glenn Close (Gertrude) e Helena Bonham Carter (Ofelia), il film è un kolossal che ottiene due nomination agli Oscar e il David di Donatello come miglior film. “Amore senza fine“ – Tratto dal romanzo omonimo di Scott Spencer, quello interpretato da Brooke Shields e Martin Hewitt è un dramma adolescenziale che costituisce uno dei film più sottovalutati della produzione del regista fiorentino.

